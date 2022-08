Foot - Mercato - PSG

OL : Le message fort de Bruno Cheyrou à l’un de ses joueurs

Publié le 10 août 2022 à 20h10 par La rédaction

Sur le plateau d’OL TV, Bruno Cheyrou a évoqué le mercato de l’OL. Le responsable du recrutement de l’Olympique Lyonnais a notamment abordé la situation de Lucas Paqueta et s’est permis d’envoyer un message fort concernant son avenir. Sur ce marché des transferts, le Brésilien fait l'objet de nombreuses rumeurs, étant annoncé du côté de la Premier League ou encore dans le viseur du PSG.

Si Lucas Paqueta a bien repris la saison avec l'OL, rien ne dit que le Brésilien sera toujours là à compter du 1er septembre, au lendemain de la clôture du marché. En effet, le protégé de Peter Bosz suscite de nombreuses convoitises. Paqueta est notamment annoncé dans le viseur d'Arsenal, Newcastle ou encore le PSG. Un transfert pourrait alors être acte dans les semaines à venir. Toutefois, du côté de l'OL, on aimerait bien évidemment conserver l'ancien du Milan AC.

« C’est un joueur exceptionnel »

Bruno Cheyrou a ainsi tenu à donner des explications sur le plateau d’ OL TV concernant la situation de Lucas Paqueta et considère l’international brésilien comme l’un des meilleurs en Europe : « C’est un joueur exceptionnel, l’un des meilleurs en Europe, titulaire avec le Brésil, et il l’a prouvé avec nous l’automne dernier. »

Lucas Paqueta dans les plans de l’OL