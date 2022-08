Foot - Mercato - OL

Mercato - OL: Un nouveau prix est fixé pour le transfert de Paqueta

Publié le 9 août 2022 à 21h30 par Quentin Guiton

Auteur d’une très belle saison sur le plan individuel avec l’OL, Lucas Paqueta souhaiterait quitter le club cet été. Alors que le PSG serait sur les traces du milieu offensif brésilien, Jean-Michel Aulas réclamerait environ 39M€ pour son transfert. Une somme qui conviendrait à Newcastle.

Si la saison dernière de l’OL a été plus que compliquée, Lucas Paqueta a réalisé un très bel exercice sur le plan individuel (11 buts et 7 passes décisives). Cette saison, l’OL veut rebondir et a déjà rapatrié Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Mais pour renouveau, Lucas Paqueta pourrait être absent.

Mercato - PSG : Campos va boucler un transfert à 10M€ https://t.co/w9LYMnAui1 pic.twitter.com/Xinl1faryX — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

L'OL veut désormais 39M€ pour le transfert de Paqueta

Même s’il était bien titulaire lors du premier match de l’OL cette saison en Ligue 1, Lucas Paqueta voudrait toujours quitter le club. Cette envie daterait déjà de l’hiver dernier, quand son grand ami Bruno Guimaraes avait quitté le club lyonnais pour rejoindre Newcastle. Depuis, Paqueta se sentirait un peu isolé et aurait donc demandé son départ de l’OL cet été.

Newcastle est prêt à répondre aux demandes d'Aulas pour Paqueta

Et Lucas Paqueta ne manquerait pas de prétendants. En effet, Arsenal, Newcastle et même le PSG ont été cités comme destinations possibles pour lui cet été. Déjà lors du dernier mercato hivernal, le club de la capitale s’était positionné sur le Brésilien. Et ce dernier pourrait être le dernier transfert surprise de Luis Campos dans l’entrejeu. Mais l’entraineur de l’OL Peter Bosz avait cependant refroidi les rumeurs d’un départ du milieu : « Les gens parlent de Lucas Paqueta, je me comprends car il a fait une bonne partie de saison, pas toute la saison. Les gens parlent beaucoup d'un départ, surtout au début et moins maintenant mais il est chez nous et s'entraîne bien » .

L'OL a déjà déniché le successeur de Lucas Paqueta