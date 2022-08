Foot - Mercato - OM

Après le transfert de Sanchez, qui sera la première victime à l'OM?

Publié le 11 août 2022 à 08h00 par La rédaction

Après avoir résilié son contrat avec l'Inter, Alexis Sanchez s'est envolé vers Marseille pour s'engager en faveur de l'OM librement et gratuitement. Alors qu'Igor Tudor dispose d'un trop grand nombre d'attaquants, Pablo Longoria a expliqué clairement qu'il allait procéder à un grand ménage d'ici la fin du marché. Selon vous, qui sera la première victime du président de l'OM ?

Ce mardi soir, l'OM a annoncé l'existence d'un accord de principe avec Alexis Sanchez. Alors qu'il a résilié son contrat avec l'Inter, l'international chilien a rejoint la ville de Marseille pour passer sa visite médicale. Et alors que ses examens ont été réussis, Alexis Sanchez a été officiellement transféré à l'OM ce mercredi après-midi.

«Donner un chiffre précis, c’est compliqué»

Dans la foulée, Pablo Longoria a présenté le joueur en conférence de presse. Et après s'être enflammé pour la signature d'Alexis Sanchez, le président de l'OM a fait clairement savoir qu'il allait sacrifier des attaquants pour dégraisser l'effectif d'Igor Tudor.

«Ce sera le travail pour la fin du mercato»

« Bienvenue Alexis ! Merci d'avoir tenu ta parole, merci de croire en notre projet. On peut dire beaucoup de choses sur Alexis, comme le nombre de trophées qu'il a gagnés (19). On a toujours dit qu'un projet, c'est des joueurs à développer, des joueurs fonctionnels à différentes positions, mais quand on a la possibilité de recruter un joueur avec une telle expérience internationale (70 rencontres européennes, 140 sélections et 19 trophées), c'est quelque chose que l'on voulait faire. (...) C'est un travail d'équipe et de patience pour dire la vérité. Je tiens à remercier Alexis et son agent (Fernando Felicevich) pour leur patience. Il y avait des journées avec beaucoup de coups de téléphone » , s'est réjoui Pablo Longoria, avant de se prononcer sur les départs offensifs à venir après la signature d'Alexis Sanchez.

«Notre objectif reste le même : deux joueurs par position»