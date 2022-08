Foot - Mercato - OM

OM : Alexis Sanchez à l’origine d’un grand ménage à Marseille ?

Publié le 11 août 2022 à 13h15 par Thomas Bourseau

Alexis Sanchez pourrait-il être la cause de plusieurs départs avant la fin du mercato ? L’ultime recrue estivale de l’OM, présentée mercredi, pourrait engendrer un grand nettoyage au sein de l’effectif entraîné par Igor Tudor. Au minimum trois transferts seraient escomptés par le président Pablo Longoria.

Il est arrivé comme une rockstar mardi soir à Marignane où un millier de supporters marseillais l’attendaient pour célébrer sa venue à l’OM. Et après avoir apporté satisfaction aux tests médicaux et avoir signé son contrat d’une saison avec une autre en option, Alexis Sanchez a été officiellement présenté comme le nouveau numéro 70 de l’OM mercredi après-midi.

Alexis Sanchez lance son opération séduction à l’OM

Lors de ladite conférence de presse, Alexis Sanchez a avoué avoir été incité à relever le challenge OM par Lucien Agoumé, son désormais ex-coéquipier de l’Inter. En outre, l’ancienne star d’Arsenal et du FC Barcelone s’est enflammé en qualifiant l’OM de plus grand club de France en soulignant le sacre olympien en Ligue des champions notamment. De quoi se mettre un peu plus les supporters de l’Olympique de Marseille dans la poche, si ce n’était pas déjà le cas.

Mercato - OM : Alexis Sanchez prend position pour le transfert de Bamba Dieng https://t.co/SMOnk5U79i pic.twitter.com/JTasG47Hql — le10sport (@le10sport) August 10, 2022

Trois départs causés par Alexis Sanchez, au minimum