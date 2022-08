Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le transfert de Bamba Dieng relancé par Igor Tudor ?

Publié le 11 août 2022 à 12h15 par Thomas Bourseau

Bien que Pablo Longoria ne semblerait pas écarter un transfert de Bamba Dieng, qui aurait la cote sur le marché, la gestion d’Igor Tudor avec l’attaquant de l’OM pourrait bien compromettre la vente de l’international sénégalais. C’est en effet ce que craindraient certains intermédiaires engagés dans cette opération estivale.

Il n’aura fallu que quelques semaines pour que les observateurs de l’OM et les supporters marseillais s’enflamment pour Bamba Dieng. En début de saison dernière, l’international sénégalais enchaînait les matchs sous la houlette de Jorge Sampaoli en empilant d’ailleurs les buts. De quoi permettre à certains de qualifier Dieng de nouveau Didier Drogba. Pour autant, en raison des besoins économiques de l’OM, le président Pablo Longoria pourrait n’avoir d’autre choix que de vendre Bamba Dieng.

Pablo Longoria ne ferme pas la porte à un transfert d’un Bamba Dieng convoité sur le marché

« C'est un joueur important. Il a beaucoup d'impact, il a de la valeur. Mais on doit rappeler les valeurs du sport moderne ». Voici l’énigmatique message que Pablo Longoria faisait passer en conférence de presse la semaine dernière. D’autant plus que Bamba Dieng dispose d’une belle cote sur le marché. Que ce soit des pensionnaires de Premier League, de Fribourg ou encore du Benfica Lisbonne selon certains médias, l’attaquant de l’OM aurait l’embarras du choix pour son avenir alors que Fabrizio Romano a affirmé ce jeudi matin que le montant de l’opération devrait avoisiner les 15M€.

Écarté par Igor Tudor, Bamba Dieng verrait son transfert se compliquer