Transferts - OM : Un dernier chantier pour le mercato de Longoria ?

Publié le 11 août 2022 à 09h30 par Axel Cornic

En pleine mission dégraissage, avec un grand nombre de joueurs en fin de contrat, Pablo Longoria n’en oublie pas pour autant le recrutement. Après les arrivées récentes de Jordan Veretout et d’Alexis Sanchez, le président de l’Olympique de Marseille souhaiterait régler le dossier de la défense, qui a totalement changé de visage cet été.

Grand artisan des belles prestations de l’OM la saison dernière, WIlliam Saliba est reparti à Arsenal et tout espoir de le voir revenir s’est désormais évanouit. Pour l’oublier, Pablo Longoria a bouclé pas moins de trois recrues avec Isaak Touré, Chancel Mbemba et Samuel Gigot, même si ce dernier avait été acquis à l’hiver avant de rester en prêt pendant six mois au Spartak Moscou. Deux de ces trois joueurs étaient titulaires dès la première journée de Ligue 1 et ont participé à la belle victoire au Vélodrome sur le Stade de Reims (4-1). Mais il devrait vraisemblablement y avoir encore du mouvement dans ce secteur...

« Caleta-Car ? La politique du club n’a pas changé »

Cela devrait commencer par Duje Caleta-Car, souvent poussé sur le départ ces dernières années et avec un contrat qui se termine désormais dans seulement quelques mois. D’après les informations de L’Equipe , Pablo Longoria souhaiterait se débarrasser de lui, mais la situation semble être assez délicate. Lors d’une récente conférence de presse, le président de l’OM ne s’n est d’ailleurs pas caché. « La situation de Caleta-Car est particulière. La politique du club n’a pas changé » a déclaré Longoria. « L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat. C’est clair pour le joueur mais on a beaucoup parlé avec l’entourage du joueur ».

Les discussion ont repris avec Éric Bailly

A en croire L’Equipe , Pablo Longoria souhaiterait clairement renforcer la défense de l’OM et semble déjà pouvoir compter sur une piste de luxe. Elle concernerait Éric Bailly, dont le contrat avec Manchester United court jusqu’en 2024 et qui avait déjà été lié à l’OM lors du dernier mercato estival. Les discussions auraient repris de plus belle avec son entourage, mais Pablo Longoria fait face à un obstacle de taille. Le quotidien explique en effet que les Red Devils ne voudraient qu’un transfert sec pour l’international ivoirien, alors que l’OM se contenterait bien d’un prêt avec option d’achat.

