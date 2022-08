Foot - Mercato - PSG

PSG : Accord trouvé pour le transfert de ce crack de Galtier

Publié le 11 août 2022 à 20h00 par La rédaction

Après le départ de Georginio Wijnaldum, transféré à l’AS Roma, le Paris Saint-Germain devrait perdre un nouveau milieu de terrain. En effet, Eric Junior Dina-Ebimbé intéresse fortement l’Eintracht Francfort et un accord entre le joueur et le club allemand aurait même été trouvé. Le club allemand n'aurait plus qu'à trouver un terrain d'entente avec le PSG.

Dans l’optique de dégraisser son effectif, le Paris Saint-Germain doit se séparer d’une partie de son effectif. Parmi eux, Eric Junior Dina-Ebimbé. Comme le10sport.com vous l'a annoncé en exclusivité le 6 aout, le milieu de terrain parisien intéresse l’Eintracht Francfort, qui pousse fort pour boucler un transfert cet été. Le club allemand avait même formulé une offre de 7M€ à Paris, mais Luis Campos espérait récupérer un peu plus d’argent.

Un accord entre Dina Ebimbe et Francfort ?

Ce jeudi, RMC Sport a lâché de nouvelles précisions de taille sur le dossier Eric Junior Dina-Ebimbe. En effet, l’Eintracht Francfort et le milieu de terrain du PSG auraient trouvé un accord contractuel. Et il ne resterait plus qu’à trouver un compromis entre le club allemand et le Paris Saint-Germain pour boucler ce transfert.

Le transfert de Dina Ebimbe facilité par Filip Kostic ?