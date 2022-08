Un an après son transfert, retour sur les moments marquants de Mess

Foot - PSG

Publié le 11 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Lionel Messi n’a pas connu un premier exercice de tout repos au PSG, pour sa première expérience en dehors du FC Barcelone. Cependant, qu’elles aient été bonnes ou mauvaises, lesdites expériences ont été plus ou moins marquantes et forgeront l’aventure globale de Messi au Paris Saint-Germain. Retour sur un an à Paris de l’homme aux sept Ballons d’or.

Son accueil au Bourget

En l’espace de 48 heures, Lionel Messi était passé par toutes les émotions. Pour rappel, le 8 août 2021 dans la salle de conférence de presse du Camp Nou, l’Argentin ne pouvait contenir ses larmes au moment de faire ses adieux au FC Barcelone. Alors qu’il voulait rester au Barça , le club culé ne pouvait pas assumer financièrement parlant une prolongation de contrat du septuple Ballon d’or. Résultat, le PSG annonçait la signature de Lionel Messi jusqu’en juin 2023 le 10 août dernier. Dès le départ de son domicile à Barcelone, le numéro 30 du PSG était filmé par les journalistes ibériques et ce, jusqu’à son arrivée à l’aéroport du Bourget où il a été accueilli par des supporters parisiens en transe qui ont chanté à sa gloire. Alors qu’il n’avait même pas encore apposé sa signature sur son contrat, Messi était déjà adopté par les supporters du PSG.

Ses premiers pas à Reims

Le 29 août 2021, Lionel Messi effectuait officiellement ses premiers pas en tant que joueur du PSG, mais pas au Parc des princes. En effet, c’est au Stade Auguste Delaune de Reims que l’Argentin a été aperçu tout de bleu vêtu pour la première fois. Son entrée en jeu lui a valu une standing ovation que ce soit de la part des supporters parisiens ou rémois. Finalement, Messi n’a inscrit ni but et délivré ni passe décisive, mais il restera à jamais le premier moment fort de l’aventure parisienne de Lionel Messi.

Son premier but face à Manchester City

A l’image de la grandeur du joueur, il fallait que ce soit une occasion particulière. Et quelle meilleure vitrine que le graal européen pour inscrire son premier but avec le PSG ? Lors de la réception de Manchester City au Parc des princes, Lionel Messi aura fait patienter le public parisien, mais après une combinaison bien sentie avec Kylian Mbappé, La Pulga trompait Ederson comme il sait si bien le faire en ouvrant son pied gauche et en logeant le ballon dans la lucarne opposée. Un premier coup de génie qui a d’ailleurs été l’un des seuls tout au long d’une saison qui s’est avérée être délicate pour Lionel Messi.

Les sifflets face à Bordeaux après l’élimination face au Real Madrid

Le 9 mars dernier, alors que le PSG avait une avance au score cumulé de deux buts sur le Real Madrid à trente minutes du coup de sifflet final de cette double confrontation de 1/8ème de finale de Ligue des champions, Lionel Messi et les joueurs du Paris Saint-Germain se sont finalement inclinés face à ceux qui ont soulevé le trophée. Quelques jours plus tard, pour la réception des Girondins de Bordeaux, Lionel Messi a été pris en grippe, à l’instar de Neymar, par les supporters du PSG. Une expérience rarissime pour l’ancien capitaine du FC Barcelone qui était indiscuté et indiscutable chez les Blaugrana . Cependant, Messi commence à regagner l’amour des supporters du PSG.

Une préparation aboutie, un retourné, un nom scandé

Revenu plus tôt de ses vacances, Lionel Messi a réalisé une préparation avec le staff de Christophe Galtier et l’ensemble du groupe professionnel qui n’est pas passée inaperçue. D’ailleurs, Galtier aurait été impressionné par le septuple Ballon d’or. Tout au long de la pré-saison, Messi a apporté satisfaction, comme ce fut le cas avec Neymar qui a d’ailleurs inscrit son premier coup franc depuis décembre 2019. Et pour couronner le tout, Lionel Messi a inscrit un doublé pour la première du PSG en championnat face à Clermont le samedi 6 août dont un retourné sur un service de Leandro Paredes qui lui a valu d’entendre son nom scandé dans le stade clermontois. Le retour en force de l’attaquant du PSG ? Réponse dans les prochaines semaines.