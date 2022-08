Foot - PSG

PSG : Grande nouvelle pour le retour de Kylian Mbappé

Publié le 9 août 2022 à 20h00 par Axel Cornic mis à jour le 9 août 2022 à 20h04

Le Paris Saint-Germain a débuté la saison en grande pompe... sans Kylian Mbappé ! La star française souffre de problèmes aux adducteurs qui l’ont empêché de disputer le Trophée des Champions ainsi que la première journée de Ligue 1 le week-end dernier. Au sein du PSG on semble toutefois optimiste pour la suite...

Ou est Kylian Mbappé ? Alors que Lionel Messi et Neymar brillent avec le nouveau PSG style Christophe Galtier, pas la moindre trace du Français, qui est aux prises avec une blessure aux adducteurs.

Equipe de France : La mise au point de Deschamps sur la polémique Mbappé https://t.co/yS2mjr99UA pic.twitter.com/Or509oOzui — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

« Il a eu une petite alerte, on n’a pas voulu prendre de risques »

Après la victoire sur Clermont lors de la première journée de Ligue 1, Christophe Galtier avait donné des nouvelles de Kylian Mbappé, évoquant un retour proche. « Un retour de Kylian Mbappé le week-end prochain ? Oui je pense, il a eu une petite alerte, on n’a pas voulu prendre de risques » a expliqué le coach du PSG, au micro de Canal + . « Si on avait été sur un match de Champions League, peut-être que Kylian aurait participé au match. Mais là on a préféré retarder son retour et il sera avec nous je pense à Montpellier ».

Mbappé de retour à l’entrainement