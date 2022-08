Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar... Pierre Ménès se lâche

Publié le 8 août 2022 à 18h15 par La rédaction

À l’occasion du premier match de la saison, le PSG a réalisé une rencontre de haut vol, s’imposant 5-0 face à Clermont. Au cours du match, Lionel Messi et Neymar ont notamment brillé. Des prestations que Pierre Ménès n'a pas manqué de mettre en lumière.

Le PSG a réalisé une prestation XXL lors de son match d’ouverture de la saison de Ligue 1. Le club parisien se déplaçait sur la pelouse du Clermont Foot. La rencontre s’est soldée par une victoire 5-0 des hommes de Christophe Galtier. Neymar et Lionel Messi ont notamment rendu une très belle copie. Des prestations louées par Pierre Ménès.

« Quelques personnes vont être obligées de retourner leur veste »

Dans son émission Face à Pierrot sur YouTube , Pierre Ménès a fait le point sur la prestation parisienne, et s'est totalement enflammé pour Lionel Messi et Neymar. « L’exemple type, c’est Messi et Neymar, qui ont la banane tout le temps dans le match, qui combinent, et qui sont en plus décisifs, et qui travaillent défensivement. Tout l’équipe travaille défensivement. Mais Neymar, ce soir, il y a quelques personnes qui vont, s’il continue comme ça, être obligés de retourner leur veste. Ce soir, c’est un but, l’ouverture du score, et c’est 3 passes décisives… Messi a marqué les 4e et 5e buts, le 5e étant assez exceptionnel avec amorti poitrine et retourné » . Le PSG a donc séduit lors de cette première journée, après un match colossal…

« C’est ce qui marque la différence pour nous »