Foot - PSG

PSG : 5 matchs clés dans l'histoire du PSG

Publié le 8 août 2022 à 07h30 par La rédaction

Désormais club le plus puissant du Championnat de France, le PSG a toujours eu un impact important sur le football hexagonal. Passé sous pavillon qatari en 2011, le club de la capitale avait connu des moments de bonheur, bien avant l’arrivée de QSI. Retour sur 5 matchs clés de son histoire.

5 – Paris apporte à la France sa deuxième coupe d’Europe (1996)

C’est en 1996, que le PSG rejoint l'OM dans le Panthéon du football français. L’équipe entraînée par Luis Fernandez réussit à s’imposer contre le Rapid Vienne grâce à un but de Bruno Ngotty. Un trophée obtenu dans une compétition qui n’aura jamais été aussi relevée qu’en 1996. L’apogée des “années Canal +” du club.

4 – Amara Diane, ce héros ! (2008)

Le PSG est dans une mauvaise passe. Le 17 mai 2008, le club francilien est menacé. Il se déplace à Sochaux pour y jouer sa survie. Une situation que le PSG n’a jamais connue. Paris a son destin en main, une victoire est le maintien serait assuré. Le vestiaire est tendu, les joueurs sont crispés. Débute alors le show Amara Diané, qui rentre dans l’histoire du club ce soir-là. Son doublé permet au PSG de se maintenir.

3 – Dans la nuit de Stamford Bridge (2015)

Stamford Bridge, le lieu de désillusions pour le PSG. Mais dans cette nuit de 2015, il a vu la naissance d’un collectif. Paris réussit l’exploit retentissant de tenir en échec Chelsea sur la rencontre (2 - 2). Prestation XXL de la part des joueurs de Laurent Blanc. Réduits à 10 après l’expulsion d’Ibrahimovic, les Parisiens ont montré des vertus collectives jamais vu auparavant. Ils ont su s’accrocher, serrer les dents et ont réussi à forcer le destin avec deux buts inscrits sur corner par David Luiz et Thiago Silva, et à remporter cette qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Le premier succès important de l’ère QSI sur la scène européenne.

2 – Le match référence du PSG d’Emery (2017)

Au Parc des Princes, le PSG reçoit le FC Barcelone en Ligue des Champions. L’équipe d’Unai Emery donne une leçon de football aux Catalans. Pressing haut, de l’intensité, une envie de faire mal à chaque ballon récupéré. C’est également la victoire du centre de formation. Rabiot, Kimpembe ont éclaboussé le match de leur talent. Emmené par un Di Maria de gala, le PSG écrase les Catalans (4-0), avant de s’écrouler au match retour, lors de la fameuse « Remontada ». Une autre histoire…

1 – Paris dompte l’OM (2008-2009)

Les Parisiens ont réussi à le faire. Battre les Phocéens au Vélodrome sur le score net de 4 buts à 2. Porté par un très grand Guillaume Hoarau, Paris a su montrer un état d’esprit de vainqueur pour l’emporter. Mais surtout ne pas avoir craqué dans un contexte aussi hostile qu’un classique est à souligner. D’autant que l'OM était la dernière équipe invaincue en Ligue 1.