Le clan Messi lâche ses vérités sur la révolution de Galtier

Publié le 8 août 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Affuté après quelques jours de vacances, Lionel Messi a débuté sa deuxième saison au PSG de la meilleure des manières en claquant un doublé face à Clermont samedi dernier (4-1). Comme le confirme son entourage, l'international argentin est en forme physiquement et prêt à en découdre sur le terrain. Une année important pour le joueur, qui disputera aussi sa dernière Coupe du monde.

La dernière saison de Lionel Messi n'a pas été à la hauteur des attentes. Recruté par le PSG pour lui permettre de performer en Ligue des champions, l'international argentin était passé à côté de son huitième de finale face au Real Madrid en mars dernier. Son attitude désinvolte avait été pointée du doigt par les supporters parisiens, qui n'avaient pas hésité à le siffler ces derniers mois. Vexé, Messi aurait redoublé d'efforts lors de ses vacances pour arriver au top à la reprise.





Selon son entourage, Messi est à 100%

Comme le confirme l'entourage de Lionel Messi auprès de RMC Sport, le joueur est affuté. Il aimerait rebondir et faire taire les critiques sur son niveau de jeu. Une première réponse a été apportée sur le terrain de Clermont samedi dernier. La star a claqué un doublé, dont un but marqué après un retournée acrobatique, qui a fait le tour de la planète.

Messi apprécie son nouveau rôle derrière Neymar et Mbappé

Si Messi est si enthousiaste, il le doIt aussi à Christophe Galtier. L'ancienne star du FC Barcelone s'entend bien avec le successeur de Mauricio Pochettino, qui n'hésite pas à lui donner plus de liberté sur le terrain. Placé en « électron libre » derrière Neymar et Kylian Mbappé dans le 3-4-1-2 concocté par Galtier, Lionel Messi apprécie son nouveau rôle au PSG comme le confirme RMC Sport.

« Quand Leo sourit, l'équipe sourit aussi »