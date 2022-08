Foot - PSG

PSG : Un problème à venir entre Neymar, Messi et Mbappé

Publié le 7 août 2022 à 16h45 par La rédaction

Avec sa légère blessure en ce début de saison, Kylian Mbappé a été tenu éloigné des terrains pour le match d’ouverture de Ligue 1 face au Clermont Foot. Une rencontre remportée par Paris sur le large score de 5-0. Mais cette victoire pourrait créer un problème entre Neymar, Messi et Mbappé…

Le PSG a démarré sa saison de la meilleure des manières. Lors de sa toute première rencontre officielle de la saison, face au FC Nantes, le PSG s’est imposé 4-0 lors du Trophée des Champions. Une rencontre ponctuée par des buts de Lionel Messi et de Neymar, qui s’est offert un doublé. Lors de la première journée de Ligue 1, le PSG a remporté son match 5-0 face au Clermont Foot. Et un problème pourrait bien éclater au sein du vestiaire…

Neymar et Messi en forme…

En effet, depuis le début de la saison, Neymar et Messi sont en pleine bourre. Après son doublé lors du Trophée des Champions, l’international brésilien s’est également offert un but et 3 passes décisives face à Clermont lors de la première journée de Ligue 1. Par ailleurs, Messi a marqué lors de ses deux premiers matches officiels de la saison à Paris. Des retours en forme bienvenus, surtout après la blessure de Kylian Mbappé. Ce dernier devrait faire son retour face à Montpellier lors de la prochaine journée de championnat.

… Mbappé finalement frustré ?

Mais la question se pose désormais : et si Kylian Mbappé n’était plus si indispensable au PSG ? Après les deux premières rencontres de la saison, la question pourrait en effet se poser dans ce début d’exercice 2022-2023. Kylian Mbappé avait décidé de prolonger au PSG afin de devenir la vraie star de ce projet. Christophe Galtier, de son côté, a d’ores et déjà affirmé qu’il était indispensable au PSG. Désormais, avec les retours en forme des deux autres stars parisiennes, Kylian Mbappé n’est donc plus le seul et unique joueur à faire tourner le PSG en ce début de saison. Son statut pourrait donc être remis en cause, si la situation venait à se prolonger. La Ligue des Champions pourrait cependant changer la donne, tant on sait que Kylian Mbappé a su se montrer important dans les grands matches, contrairement à Messi et Neymar la saison dernière.