PSG : Galtier annonce une date pour le grand retour de Mbappé

Publié le 7 août 2022 à 09h10 par Hugo Ferreira

Opposé à Clermont pour son premier match de la saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a été très convaincant. Victorieux (0-5), le club de la capitale a livré une prestation XXL sans Kylian Mbappé, qui a été préservé afin d’éviter une potentielle blessure. Cependant, le joueur de 23 ans devrait bien faire son retour face à Montpellier, le week-end prochain, comme l'a précisé Christophe Galtier.

Le Paris Saint-Germain a plus que réussi son premier match de Ligue 1. Alors que le club de la capitale avait déjà montré de très belles choses face au FC Nantes durant le Trophée des champions, où il s’était lourdement imposé 4-0, le PSG n’a pas ralenti face à Clermont, inscrivant 5 buts. Neymar, Achraf Hakimi, Marquinhos et Lionel Messi par deux fois ont réussi à trouver le chemin des filets adverses. De bonne augure pour le PSG, qui comptait pourtant une grosse absence parmi ses rangs.

Transferts - PSG : Retour sur le pire mercato de l’ère QSI https://t.co/wuUIuXhyGg pic.twitter.com/sWWKnB6C8A — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

Kylian Mbappé était absent contre Clermont

En effet, le Paris Saint-Germain a dû composer sans Kylian Mbappé face à Clermont. Auteur d’une incroyable saison 2021-2022, durant laquelle il a inscrit 39 buts et délivré 21 passes décisives en 46 rencontres, l’international français n’a pas pu tenir sa place en raison d’une alerte physique. Ne voulant pas prendre de risque concernant une éventuelle blessure, le PSG a alors décidé de le laisser au repos.

«Un retour de Kylian Mbappé le week-end prochain ? Oui je pense»