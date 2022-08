Foot - Mercato - PSG

PSG : Le feuilleton Lionel Messi va repartir de plus belle

Quel avenir pour Lionel Messi ? Que ce soit un départ du PSG, un retour au FC Barcelone ou bien le rêve américain à l’Inter Miami de David Beckham, tout resterait possible une fois le Mondial passé cet hiver. Néanmoins, à l’instant T, c’est au PSG que ça se passe pour Messi selon son biographe Guillem Balague qui a tenu à faire un point sur les rumeurs envoyant l’Argentin du côté de Barcelone.

L’été dernier, alors que Lionel Messi voulait poursuivre sa carrière au FC Barcelone, la situation financière précaire du club culé a forcé le président Joan Laporta à laisser partir le septuple Ballon d’or libre de tout contrat. Au PSG, que ce soit à Doha ou à Paris, tout le monde était sur le pont afin d’accueillir Messi. A présent, il reste une année sur le contrat de l’Argentin au Paris Saint-Germain bien qu’une troisième année supplémentaire et optionnelle figure sur son bail.

Que ce soit pour CBS Sports ou plus récemment pour The New York Times , Joan Laporta n’a cessé de se confier sur un éventuel retour de Lionel Messi au FC Barcelone lors de la tournée de pré-saison du Barça aux Etats-Unis. Et cela dépasserait le sportif et relèverait de la moralité d’après le président du FC Barcelone. « En tant que président, je sens que j’ai une dette morale envers lui afin de lui donner le meilleur moment de sa carrière ou de lui donner un meilleur moment pour la fin de sa carrière ».

Alors que les rumeurs allaient bon train concernant la préparation du terrain pour un retour de Lionel Messi au FC Barcelone, L’Equipe et RMC Sport montaient au créneau lundi. D’après les informations récoltées par les deux médias, une telle opération ne serait pas d’actualité et ne serait même pas discutée ou imaginée en coulisse. De plus, contacté par Mundo Deportivo , le clan Lionel Messi a démenti une approche du FC Barcelone. « Il n’y a pas eu d’approche de Laporta avec qui que ce soit dans l’entourage de Leo Messi ou vice versa, et quiconque prétend cela ment ». Pour cette saison, le PSG peut donc souffler et va pouvoir compter sur Lionel Messi.

Sergi Busquets is considering reducing his wages or get them paid in future years. Contract finishes next summer. His next move? @InterMiamiCF Will he meet Messi there? Leo will consider his future after the World Cup. #PSG have offered him an extra year. No offer from #FCB yet pic.twitter.com/0hepcmV0iH