Foot - Mercato - PSG

Engagé dans un chantier colossal, Campos se fait calmer

Publié le 13 août 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Christophe Galtier ne l'a pas caché en conférence de presse, il recherche un attaquant sur le mercato. Chargé du recrutement, Luis Campos a plusieurs noms en tête. Ces dernières heures, les profils de Marcus Rashford (Manchester United) et Rafael Leão (Milan AC) ont été associés au PSG. Mais ce chantier s'annonce très compliqué pour le club parisien.

Le PSG se lance dans un nouveau chantier. Après avoir mis la main sur Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le club parisien va tenter de recruter un attaquant capable de pallier le départ d'Arnaud Kalimuendo, parti à Rennes. « Oui, on souhaite l’arrivée d’un autre attaquant. Avec un calendrier chargé, on souhaite une arrivée. Le club travaille. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ça. Et Luis est en relation directe avec le président. Il ne faut pas se tromper. Est-ce que ce joueur va arriver ? On n’a aucune garantie. Le club ne prendra pas pour prendre. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée. Je ne peux rien confirmer. Mais le club travaille dur pour ce poste là » a confié jeudi Christophe Galtier.

Le PSG recherche un attaquant sur le mercato

Depuis, plusieurs profils ont été associés au PSG. Selon les informations de L'Equipe et de RMC Sport , la priorité de Luis Campos serait Marcus Rashford. Annoncé dans le viseur de Leonardo il y a encore quelques mois, le buteur de Manchester United serait l'une des pistes chaudes du conseiller sportif du PSG. En manque de temps de jeu en Premier League, l'international anglais ne fermerait pas la porte à un départ à Paris. Mais ce vendredi, les Red Devils ont calmé Luis Campos.

Manchester United prévient clairement le PSG pour Campos

Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre de Premier League face à Brentford, Erik Ten Hag a été clair lorsqu'il a fallu commenter l'avenir de Marcus Rashford. « C'est un joueur vraiment important, vous l'avez vu dès le premier jour où je suis ici, je suis vraiment heureux avec lui, je ne veux pas le perdre, il est définitivement dans nos plans à Manchester United » a confié le technicien néerlandais. Le PSG va devoir se montrer très convaincant dans ce dossier. En cas d'échec, Luis Campos a prévu un plan B.

Mercato - PSG : C’est confirmé, une grosse décision a été prise pour Rashford https://t.co/LFjAjssPHs pic.twitter.com/It4evS8w2M — le10sport (@le10sport) August 12, 2022

Le Milan AC ne veut pas négocier avec le PSG