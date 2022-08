Foot - Mercato - PSG

Saliba, Hernandez... Ça bouge en coulisses pour une priorité

Publié le 13 août 2022 à 10h00 par Jules Kutos-Bertin

En plus du dossier de l’attaquant, le PSG cherche toujours un défenseur central. Le dossier Milan Skriniar s’éternise et se complique grandement pour le club de la capitale, tout comme la piste Lucas Hernandez qui aurait été mise de côté par Luis Campos. William Saliba, l’ancien défenseur de l’OM, serait une piste crédible pour Paris.

Le PSG n’a pas fini ses emplettes. Après avoir bouclé les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitiké, Nordi Mukiélé et Renato Sanches, le club de la capitale a encore certains dossiers à boucler. « Pour être prêts sur le plan technique, tactique et athlétique, il faudra injecter rapidement de la fraîcheur dans l’équipe car on a un calendrier très compact, c’est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup pour éviter que mes joueurs soient dans le rouge », expliquait notamment Christophe Galtier en conférence de presse.

Milan Skriniar s’éloigne du PSG…

L’un des dossiers prioritaires du PSG, c’est la défense. Depuis de très longues semaines, Luis Campos s’intéresse à Milan Skriniar. Libre de tout contrat en 2023, le défenseur de l’Inter Milan a la porte ouverte pour un départ, mais pas à n’importe quel prix. Pour lâcher son défenseur, le club intériste demanderait un montant avoisinant les 70M€, ce que refuse catégoriquement de dépenser le PSG. Résultat, le dossier commence à s’éterniser et Skriniar se rapproche plus d’une prolongation à l’Inter que d’une signature à Paris.

… Lucas Hernandez également

Conscient de la situation, Luis Campos avait ouvert d’autres dossiers. Lucas Hernandez faisait partie de la short-liste du conseiller sportif du PSG. Le natif de Marseille, auteur de grosses prestations en Ligue des Champions, a tapé dans l’œil du club de la capitale. Mais d’après les informations de Media Foot , ce feuilleton aurait fini par être mis de côté. Le Bayern Munich serait intransigeant à son sujet et refuserait de le laisser partir. Luis Campos a donc préféré se focaliser sur d’autres pistes défensives, dont une bien surprenante…

Luis Campos pense à William Saliba