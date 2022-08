Foot - Mercato - PSG

Après Messi, Campos va s'attaquer à deux dossiers XXL en interne

Publié le 13 août 2022 à 09h10 par Dan Marciano

Après le mercato estival, Luis Campos, conseiller sportif du club parisien, devrait s'attaquer au dossier des prolongations. Plusieurs cadres arrivent en fin de contrat la saison prochaine comme Lionel Messi, Marco Verratti, mais aussi Marquinhos. Sauf énorme retournement de situation, ces deux derniers devraient accepter d'étirer leur bail avec le PSG.

Luis Campos ne s'arrête pas. Après le mercato estival, qui se terminera le 1er septembre, le conseiller sportif du PSG devrait s'attaquer à un autre chantier, celui des prolongations. Des discussions devraient être entamées avec Lionel Messi, sous contrat jusqu'en 2023, mais aussi avec deux autres cadres.

Le PSG va discuter avec Verratti et Marquinhos d'une prolongation

Selon les informations divulguées par L'Equipe ce samedi, le PSG devrait également se pencher sur les cas Marco Verratti et Marquinhos. Les deux joueurs, qui font partie des plus anciens du vestiaire, voient leur contrat prendre fin en 2024, et devraient discuter avec leurs supérieurs d'une prolongation.

Des discussions prévues après le mercato

A en croire le quotidien sportif, les négociations devraient débuter dans les prochaines semaines. Heureux à Paris, Marco Verratti et Marquinhos n'ont pas caché leur envie de rester dans la capitale ces dernières semaines et pourraient vite accepter la proposition du PSG. Pour l'instant, Luis Campos est concentré sur le mercato estival. Trois joueurs, un par ligne, sont encore attendus dans la capitale.