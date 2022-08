Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour cette nouvelle piste de Luis Campos, c’est déjà terminé

13 août 2022

Marcus Rashford est l’un des joueurs les plus influents de Manchester United de ces dernières années, bien que ses performances soient inégales depuis quelque temps. Cependant, comme Leonardo avant lui, Luis Campos songerait au profil de l’international anglais pour renforcer l’effectif du PSG. Mais le conseiller football du Paris Saint-Germain se heurterait à la réticence de Manchester United de vendre son numéro 10.

Arnaud Kalimuendo est officiellement devenu un joueur du Stade Rennais dans la journée de jeudi. Une arme offensive en moins donc pour le PSG alors que le départ de Mauro Icardi, bien qu’il ne semble pas disposer d’un marché conséquent, est toujours possible d’ici la fermeture du marché des transferts le 1er septembre.

Galtier attend un attaquant après le départ de Kalimuendo

Afin de ne pas se retrouver trop juste, Christophe Galtier a publiquement demandé à Luis Campos, conseiller football du PSG, d’injecter du sang neuf sur le front de l’attaque du Paris Saint-Germain dans la journée de jeudi en conférence de presse. « Oui, on souhaite l’arrivée d’un autre attaquant. Avec un calendrier chargé, on souhaite une arrivée. Le club travaille. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ça. Et Luis est en relation directe avec le président. Il ne faut pas se tromper. Est-ce que ce joueur va arriver ? On n’a aucune garantie. Le club ne prendra pas pour prendre. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée. Je ne peux rien confirmer. Mais le club travaille dur pour ce poste là ».

En plus de Rafael Leao, Luis Campos pense à Marcus Rashford

Jeudi soir, que ce soit L’Équipe ou RMC Sport , les deux médias français ont confirmé un intérêt de Luis Campos pour Marcus Rashford. Pour rappel, l’ex-directeur sportif Leonardo aurait lui aussi approché l’international anglais l’été dernier dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé selon The Times . Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec une autre année en option à Manchester United, Rashford ne serait pas contre le fait de s’engager en faveur du PSG d’après les échos de jeudi dans la presse.

Manchester United ne veut pas vendre, Ten Hag met fin au feuilleton