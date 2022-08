Foot - Mercato - PSG

PSG : La vérité éclate pour Marcus Rashford

A la recherche d’un attaquant d’ici la fin du marché des transferts, le PSG pourrait trouver son bonheur en Premier League. Selon les derniers échos, Luis Campos serait notamment sous le charme de l’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford. Alors que le PSG serait intéressé par le Britannique, le club de la capitale pourrait toutefois être manipulé. Explications.

Christophe Galtier l’a confirmé, le PSG cherche encore un attaquant sur ce mercato. « Oui, on souhaite l’arrivée d’un autre attaquant. Avec un calendrier chargé, on souhaite une arrivée. Le club travaille. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ça. Et Luis est en relation directe avec le président. Il ne faut pas se tromper », a lâché l’entraîneur parisien. Mais qui viendra au PSG ? Depuis ce jeudi, il est question d’un intérêt pour Marcus Rashford, aujourd’hui à Manchester United.

Journaliste pour CBS , Ben Jacobs a fait le point sur ce dossier Marcus Rashford. Et il a confirmé l’intérêt du PSG. Le club de la capitale se serait bel et bien renseigné sur l’attaquant de Manchester United. Mais cela n’aurait pas été plus loin et cela ne devrait pas être le cas.

PSG have enquired about Marcus Rashford but there is nothing advanced and a deal is unlikely at this stage. Not only are #MUFC reluctant to sell but feeling is suitors are being used as leverage for talks with Manchester United.