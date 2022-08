Foot - Mercato - PSG

PSG : Qui doit partir en absolue priorité avant le 31 août ?

Publié le 13 août 2022 à 08h00 par La rédaction

Après avoir bien tâtonner en tout début de mercato, Luis Campos s’est rattrapé au fil des semaines en bouclant pas moins de six départs lorsque d’autres devraient avoir lieu avant la clôture de la session des transferts. Mais selon vous, quelle doit être l’absolue priorité au rayon des départs pour le conseiller football du PSG ? C’est notre sondage du jour !

Depuis le début du mercato estival, Luis Campos a pu, en travaillant de concert avec Antero Henrique et tout en ayant l’aval de Christophe Galtier, se séparer de plusieurs joueurs de l’effectif bien trop conséquent du PSG comme le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain l’a souligné à plusieurs reprises en conférence de presse.

Six départs déjà officialisés

À ce jour, Alphonse Areola et Marcin Bulka ont définitivement plié bagage pour West Ham et l’OGC Nice où ils avaient effectués leurs prêts respectifs l’an passé. Colin Dagba a prolongé son contrat jusqu’en 2025 avant de s’envoler pour Strasbourg en prêt pour l’intégralité de la saison. Thierno Baldé s’est lui aussi engagé en faveur de l’ESTAC cet été, un retour aux sources pour celui qui avait fait ses classes à Troyes avant de finir au PSG. Georginio Wijnaldum est parti en prêt pour la Roma avec une option d’achat automatique si jamais le club de la Louve se qualifiait pour la Ligue des champions à la fin de la saison et si Wijnaldum disputait la moitié des rencontres. Arnaud Kalimuendo a rapporté 25M€ au PSG grâce à sa vente au Stade Rennais jeudi.

Ander Herrera en partance pour l’Athletic Bilbao

Dans la journée de vendredi, le feuilleton Ander Herrera est entré dans une nouvelle phase. Alors qu’il disposait du statut de « lofteur », mais de très peu de pistes pour un transfert, l’international espagnol pourrait revenir aux sources en retrouvant l’Athletic Bilbao, club qu’il a quitté en 2014 pour Manchester United. D’après la Cadena COPE, un accord aurait déjà été trouvé entre le clan Herrera et le club basque pour son contrat et Herrera discuterait avec le PSG pour que son engagement contractuel actuel, courant jusqu’en juin 2024, soit résilié. Le montant des indemnités auxquelles Herrera voudrait avoir le droit serait de 6M€.

Et le reste ?