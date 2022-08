Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos voit le bout du tunnel pour le transfert de Navas

Publié le 13 août 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet

Alors qu’il a compris qu’il ne sera pas le numéro un au PSG cette saison, Keylor Navas est régulièrement annoncé en partance cet été. D’ailleurs, le Costaricien aurait pris une grande décision quant à son avenir. De son côté, Luis Campos ne serait pas encore totalement fixé sur les modalités de départ du portier de 35 ans mais aurait déjà trouvé son successeur.

L’été dernier, le PSG n’a pas hésité une seule seconde à se jeter sur Gianluigi Donnarumma, alors libre de tout contrat après son départ du Milan AC. Mais l’arrivée de l’Italien, tout juste sacré champion d’Europe avec la Squadra Azzurra , a eu un lourd impact sur le rôle de Keylor Navas. Pourtant titulaire indiscutable depuis son arrivée en 2019, le Costaricien a dû partager son temps de jeu avec Gianluigi Donnarumma. Et sa situation ne devrait pas s’améliorer cette saison. Christophe Galtier s’est déjà montré très clair sur l’identité de son numéro un en accordant sa confiance à l’Italien. Ainsi, Keylor Navas pourrait être poussé vers la sortie cet été. D’ailleurs, le portier de 35 ans aurait fait son choix pour son avenir.

Transferts - PSG : Keylor Navas a pris une décision finale pour son avenir https://t.co/oWnV9Pnu2l pic.twitter.com/gZ4dSPu9Zv — le10sport (@le10sport) August 13, 2022

Navas est résigné à partir

Comme le rapporte L’Equipe , Keylor Navas serait résigné à partir. Le Costaricien aurait tranché avec le coeur lourd pour son avenir puisqu’il aurait décidé de quitter le PSG pour rejoindre le Napoli. De son côté, le comité de direction du club de la capitale - emmené par Luis Campos - laisserait le choix à Keylor Navas pour sa prochaine destination. Par ailleurs, RMC Sport confirme que l’ancien du Real Madrid aurait accepté de rejoindre Naples lors de ce mercato estival. Luis Campos, quant à lui, n’a pas encore totalement tranché pour le départ du Costaricien.

Campos n’est pas encore fixé sur les modalités de son départ...

Selon les informations de L’Equipe , toutes les options seraient encore envisageables pour le départ de Keylor Navas. Que ce soit un transfert définitif, un prêt avec option d’achat ou alors la possibilité d’inclure le Costaricien dans la transaction pour Fabian Ruiz, tout serait encore possible. Luis Campos n’est pas encore fixé concernant les modalités du départ de Keylor Navas. Mais l’ancien du Real Madrid devrait tout de même quitter le PSG cet été. De cette façon, le club de la capitale serait en mesure de se séparer de l’un des plus gros salaires de son effectif et ainsi grandement alléger sa masse salariale. Une chose pas si anodine à l’heure où Luis Campos n’a pas encore terminé son mercato. Le budget économisé sur le salaire de Keylor Navas pourrait être réinvesti sur d’autres joueurs.

