La fin du mercato de Campos se décide maintenant à Paris

Publié le 13 août 2022 à 09h30 par Axel Cornic

Luis Campos pourrait boucler deux gros dossiers lors des prochaines heures, avec le directeur du Napoli qui serait arrivé à Paris dans la soirée de vendredi. Cristiano Giuntoli souhaiterait rencontrer le Paris Saint-Germain afin de parler de Fabian Ruiz, mais surtout de Keylor Navas, qui pourrait retrouver un poste de titulaire en Serie A.

Dès son arrivée, Luis Campos a semblé vouloir couper avec son prédécesseur et sa manière de travailler. Pourtant, comme Leonardo il a clairement utilisé la Serie A pour le mercato du PSG et ça pourrait une nouvelle fois se vérifier. Depuis plusieurs jours déjà, la presse italienne parle d’un intérêt prononcé pour Fabian Ruiz, qui après Vitinha et Renato Sanches pourrait venir renforcer le milieu de Christophe Galtier, où Marco Verratti est le seul intouchable. L’Espagnol pourrait donc poser ses valises au PSG... tandis que Keylor Navas devrait faire le chemin inverse, avec un prêt de deux ans au Napoli ! Devenu numéro deux derrière Gianluigi Donnarumma, le Costaricien pourrait retrouver un poste de titulaire, alors que Salvatore Sirigu a récemment signé pour être sa doublure.

Le Napoli arrive à Paris pour boucler les deals Navas et Ruiz

Cette doublé opération pourrait se boucler au cours des prochaines heures ! Dès vendredi soir, plusieurs médias italiens comme Il Corriere dello Sport ont annoncé le départ du directeur sportif du Napoli vers Paris, afin d’y rencontrer les dirigeants du PSG et surtout Luis Campos. Lundi, le club parthénopéen va disputer le premier match de Serie A de la saison face au Hellas Verona et si c’est Sirigu qui devrait être dans les cages, l’intention de Cristiano Giuntoli serait de rapidement trouver un accord avec le PSG afin de pouvoir compter sur Keylor Navas lors de la deuxième journée.

Au moins 75% du salaire de Navas pris en charge par le PSG ?

Pour le gardien de but de 35 ans, on parle d’un prêt de deux ans, avec le Napoli qui lui aurait donc clairement promis le poste de titulaire. Sky Sport Italia explique ce samedi matin que l’un des objectifs du voyage du Napoli serait de pousser le PSG à accepter de prendre en charge une grosse partie du salaire de Keylor Navas, qui gagne pas moins de 9M€ par an. Il Corriere dello Sport parle d’au moins 75% de salaire qui devra être pris en charge par le club parisien, sans préciser pour autant l’existence ou non d’une option d’achat.

Le PSG offre 25M€ pour Fabian Ruiz, le Napoli demande 30M€