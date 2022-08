Foot - Mercato - PSG

Campos sur le point de boucler une double opération XXL ?

Publié le 12 août 2022 à 13h30 par Axel Cornic

Luis Campos pourrait boucler un excellent deal avec le Napoli, puisque cela permettrait au Paris Saint-Germain de régler deux dossiers sensibles en un seul coup. Cela concernerait Keylor Navs, qui a vu Gianluigi Donnarumma définitivement lui passer devant, mais également Fabian Ruiz, qui semble être devenu la nouvelle priorité du PSG au milieu.

La deuxième partie du mercato estival sera sportive pour le PSG. Il reste encore beaucoup de travail à Luis Campos, puisque Christophe Galtier a montré la porte de sortie à plusieurs joueurs en conférence de presse, tout en réclamant d’autres recrues. « Pour être prêts sur le plan technique, tactique et athlétique, il faudra injecter rapidement de la fraîcheur dans l’équipe car on a un calendrier très compact, c’est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup pour éviter que mes joueurs soient dans le rouge » a déclaré le coach du PSG, lors de la conférence de presse organisée ce jeudi. Les pistes principales sont bien connues puisque Campos a l’intention de recruter au moins un joueur par ligne.

Le PSG n’a pas encore formulé d’offre pour Fabian Ruiz

En commençant par le milieu de terrain ! Après Vitinha et Renato Sanches, le boss du recrutement parisien semble avoir trouvé un nouveau renfort dans ce secteur de jeu, avec Fabian Ruiz. Il Corriere dello Sport nous apprend ce vendredi qu’il existerait déjà un accord entre le PSG et le joueur, portant notamment sur un contrat de cinq ans. Son club du Napoli n’aurait toutefois toujours pas reçu d’offre officielle, même si des sources proches de ce dossier parlent d’un montant de 25M€, plus 1M€ de bonus.

Aucun danger en vue pour le PSG

Peut-on s’attendre à une surprise, face à ce retard parisien ? Pas vraiment. La Gazzetta dello Sport rappelle de son côté que Fabian Ruiz n’a aucune intention de prolonger son contrat, qui se termine en juin prochain. Ainsi, le Napoli serait plus qu’ouvert à l’idée de récupérer entre 25 et 30M€ de la vente d’un joueur qui quoi qu’il arrive, partira gratuit dans moins d’un an. Les recherches pour le remplacer seraient d’ailleurs plus qu’avancées, avec Tanguy Ndombele et Dominik Szoboszlai comme pistes favorites.

Navas se rapproche du Napoli, mais...