Mercato - PSG : Ça se précise pour le transfert de Keylor Navas

Alors que le PSG serait actuellement en pleines négociations pour faire venir Fabian Ruiz, Luis Campos serait toujours en pourparlers pour le transfert de Keylor Navas. D'ailleurs, le Napoli serait tout proche de boucler l’arrivée du gardien international costaricien.

Le PSG travaille toujours sur le marché des transferts dans son opération dégraissage. En effet, Luis Campos doit toujours vendre plusieurs joueurs afin de remettre de l’argent dans les caisses du club, et pouvoir réaliser quelques recrues supplémentaires. Keylor Navas fait ainsi partie des joueurs qui pourraient quitter la capitale, et le Napoli serait toujours sur la piste du gardien. D'ailleurs, ce dossier pourrait bientôt se finaliser.

Keylor Navas, numéro 2 du PSG

Comme annoncé par Gianluca Di Marzio, Keylor Navas pourrait rapidement rejoindre le Napoli, lui qui n’est plus qu’un numéro 2 aux yeux de Christophe Galtier : « Ma position était très claire. J’ai été transparent, j’ai fait un choix en nommant Donnarumma numéro 1 et Navas numéro 2. Gigio me semble épanoui, c’est plus difficile pour Keylor Navas. Mais il est performant à l’entraînement. De par sa carrière, on doit le respecter. J’ai fait ce choix, mais un numéro peut aller chercher un numéro 1 ». Et cette déclaration devrait faire les affaires du Napoli.

Keylor Navas vers Naples ?

Toujours selon les informations de Gianluca Di Marzio, les discussions seraient positives ces dernières heures entre Naples et le PSG, et l’optimisme serait de mise dans le dossier Keylor Navas. L’international costaricien serait toujours dans le viseur des Napolitains, qui estiment qu’il ferait un gardien numéro 1 parfait, après le départ de David Ospina. Cependant, les derniers détails resteraient à fignoler avant de valider l’arrivée du portier du Paris Saint-Germain.

