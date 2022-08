Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas reçoit un appel du pied de l’étranger

Publié le 11 août 2022 à 17h30 par Axel Cornic

Devenu numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas est à un tournant de sa carrière : soit il accepte de jouer les doublures, soit il se trouve un nouveau club lui permettant d’être titulaire. C’est cette deuxième option qui semble se dessiner, avec le gardien du Paris Saint-Germain qui pourrait rebondir en Serie A, du côté du Napoli.

Dès la fin de la saison et l’arrivée de la nouvelle direction, une chose a semblé claire : termié l’alternance dans les cages du PSG. Après une saison de doutes qui n’a bénéficié ni à Gianluigi Donnarumma ni à Keylor Navas, les choses rentrent dans l’ordre. Et c’est l’Italien qui sort vainqueur de cette histoire, avec Christophe Galtier qui lui a encore très récemment témoigné sa confiance. « La seule hiérarchie que j’ai établie, c’est le choix du gardien. C’est difficile pour Keylor (Navas), mais c’est mon mode de fonctionnement, je ne voulais aucune ambiguïté. Je préfère choisir un numéro 1, après c’est à lui d’être performant, sachant qu’il (Donnarumma) est poussé par un très grand gardien, au grand palmarès » a expliqué le coach du PSG. « J’ai été très clair avec les gardiens en début de saison, je ne souhaite pas de rotation, je veux fonctionner avec un numéro 1. Il sait ce que j’attends de lui dans son rôle de numéro 2, même si je sais qu’au fond de lui-même il y a beaucoup de frustration. Mais pour un club comme le PSG il est très important d’avoir deux très bons gardiens ». Ce discours a toutefois quelque peu changé...

PSG : Messi, Neymar... Un problème avec Mbappé ? Galtier met les choses au point https://t.co/kfqjv42js6 pic.twitter.com/EG38Xds3BI — le10sport (@le10sport) August 11, 2022

« Navas a des sollicitations »

Présent en conférence de presse ce jeudi, à deux jours de la réception de Montpellier au Parc des Princes, Christophe Galtier a abordé la situation des gardiens... et a cette fois ouvert la porte à un départ de Keylor Navas, qui aurait d’ailleurs plusieurs pistes pour rebondir. « Navas a des sollicitations » a avoué le coach du PSG. « Mais de ce que je vois à l’entraînement, il se comporte en professionnel. Keylor accepte-t-il d’être numéro 2 ? Non. Et heureusement. Il a un tel parcours que c’est difficile pour lui ».

Au Napoli avec Sirigu ?

La presse italienne parle depuis plusieurs jours déjà d’un possible avenir au Napoli pour Keylor Navas. Il faut dire que le club parthénopéen a fait un grand ménage au poste de gardien, puisque David Ospina est parti et qu’Alex Meret ne devrait pas tarder à le suivre. Ainsi, le président Aurelio De Laurentiis a annoncé ces dernières heures l’arrivée de Salvatore Sirigu, qui ne devrait en rien entraver les plans de Navas. L’ancien du PSG serait en effet appelé à être le numéro 2 du Costaricien, qui après l’Espagne et la France devrait donc découvrir un autre championnat européen.

« Keylor Navas? Le marché est ouvert jusqu'en septembre, donc tout peut arriver »