Mercato - PSG : Galtier annonce la couleur pour Keylor Navas

Publié le 11 août 2022 à 14h15 par Pierrick Levallet

Cette saison, Keylor Navas sera relégué au rang de numéro 2 au PSG. Le Costaricien, lourdement impacté par l’arrivée de Gianluigi Donnarumma l’été dernier, devrait donc vivre un exercice similaire à ce qu’il a déjà vécu au Real Madrid et ainsi être poussé vers la sortie. Toutefois, Christophe Galtier a précisé que Keylor Navas avait néanmoins une chance de récupérer sa place au fil de la saison.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma l’été dernier, Keylor Navas a vu son temps de jeu diminuer au PSG. Et les choses ne devraient pas s’arranger cette saison pour le Costaricien puisque Christophe Galtier s’est montré très clair sur sa hiérarchie des gardiens. De ce fait, Keylor Navas pourrait être amené à vivre un exercice similaire à sa dernière année au Real Madrid. Ces dernières semaines, il a même été question d’un transfert pour le portier de 35 ans. Et Christophe Galtier a confirmé que son deuxième gardien était convoité sur le marché.

« Navas a des sollicitations »

« Navas a des sollicitations. Mais de ce que je vois à l’entraînement, il se comporte en professionnel. Keylor accepte-t-il d’être numéro 2 ? Non. Et heureusement. Il a un tel parcours que c’est difficile pour lui » a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse ce jeudi en marge de la réception de Montpellier au Parc des Princes ce samedi.

