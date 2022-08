Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Pérez lâche une grande annonce pour le mercato

Publié le 11 août 2022 à 12h10 par Quentin Guiton

Vainqueur de la Supercoupe d’Europe ce mercredi soir face à l’Eintracht Francfort (2-0), le Real Madrid soulève déjà un trophée cette saison. Un succès acquis notamment encore grâce à un but de Karim Benzema. Mais ce dernier est bien seul à la pointe de l’attaque. Néanmoins, Florentino Pérez ne s’inquiète pas et a fait une annonce claire sur la fin du mercato du Real Madrid…

Après avoir remporté la Liga et la Ligue des champions l’an passé, le Real Madrid repart de plus belle ! Ce mercredi soir, la Casa Blanca a en effet décroché son premier trophée de la saison en battant l’Eintracht Francfort lors de la Supercoupe d’Euope (2-0). Un succès acquis encore en partie grâce à Karim Benzema auteur d’un des deux buts.

Le Real Madrid n’a pas toujours pas recruté d’attaquant cet été

Seulement, même s’il est peut-être actuellement le meilleur joueur du monde, étant le grand favori pour le Ballon d’Or, Karim Benzema est bien seul à la pointe de l’attaque madrilène. Et après le retentissant échec Kylian Mbappé, le Real Madrid se retrouve aujourd’hui sans réelle doublure à l’attaquant français. Aucun renfort offensif n’a fait son arrivée au club cet été, les Merengue n’ont en effet enregistré que les venues d’Aurélien Tchouaméni et d’Antonio Rüdiger. De plus, le club a perdu Gareth Bale et Luka Jovic.

Pérez ferme le mercato du Real Madrid !