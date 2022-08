Foot - Mercato - Real Madrid

Florentino Pérez reçoit un message clair pour cet attaquant

Publié le 10 août 2022 à 16h45 par Jules Kutos-Bertin

Afin d’épauler Karim Benzema à la pointe de l’attaque, le Real Madrid pourrait recruter un buteur. Raul De Tomas, l’attaquant de l’Espanyol Barcelone, ferait partie des joueurs ciblés par la Maison Blanche. Cependant, Yao Me, le président du club catalan, n’envisagerait pas de s’en séparer malgré les offres reçues.

Après avoir raté le coche avec Kylian Mbappé, le Real Madrid s’est mis en quête d’un attaquant de pointe. Même si l’idée première du club madrilène était d’associer l’attaquant du PSG à Karim Benzema, le plan reste le même : trouver un joueur pour épauler l’international français. Une mission bien complexe…

Le Real Madrid piste Raul De Tomas

Le Real Madrid a ciblé plusieurs joueurs mais aucune piste ne se concrétise. Parmi celles-ci, il y a celle menant à Raul De Tomas. L’attaquant de l’Espanyol Barcelone, formé au Real Madrid, sort d’une très belle saison et il a tout de la bonne pioche pour épauler Karim Benzema. Mais en Catalogne, on ne veut pas le laisser partir.

