PSG : Rabiot à la rescousse de Campos dans le feuilleton Paredes ?

10 août 2022

Contraint de trouver des moyens de dégraisser l’effectif de Christophe Galtier au PSG, Luis Campos songerait entre autres à Leandro Paredes. Cependant, le départ de l’Argentin dépendrait d’un, voire de deux joueurs de la Juventus, club dans lequel Paredes semble avoir à ce jour le plus de chances pour rebondir.

Après Angel Di Maria qui a débarqué libre de tout contrat en provenance du PSG, la Juventus pourrait s’attacher les services d’un autre international argentin, en la personne de Leandro Paredes. Disposant d’une belle valeur marchande, Paredes pourrait être l’une des seules véritables ventes importantes du Paris Saint-Germain cet été. Pour rappel, le conseiller football Luis Campos chercherait toujours à continuer l’opération dégraissage de l’effectif qui a notamment engendré le départ de Georginio Wijnaldum en prêt pour la Roma.

Leandro Paredes à la Juventus ?

Cependant, un ancien joueur du PSG semblerait dicter l’avenir de Leandro Paredes, ou plutôt ses chances d’être transféré à la Juventus. C’est notamment l’information qui circule de l’autre côté des Alpes. Le journaliste Gianluca Di Marzio a affirmé ces dernières heures que l’éventuel transfert d’Adrien Rabiot à Manchester United débloquerait les fonds nécessaires pour que la Juventus puisse assumer le dossier Paredes. Une tendance confirmée par la Gazzetta dello Sport ce mercredi. A en croire le quotidien transalpin, le potentiel transfert d’Adrien Rabiot à Manchester United, qui devrait avoisiner les 20M€, permettrait à la Juventus de concrètement bouger ses pions auprès du PSG pour l’opération Paredes, le club de la capitale réclamant sensiblement la même chose.

Rabiot et Arthur, les décideurs du dossier Paredes