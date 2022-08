Foot - Mercato

Sanchez, Ronaldo, Veretout… Toutes les infos mercato du 10 août

Publié le 10 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Révélations sur le contrat d'Alexis Sanchez

Ce mardi soir, Alexis Sanchez est donc arrivé à Marseille dans l'optique de s'engager avec l'OM. Mais quel sera le contrat signé par le Chilien ? Selon les informations de L'Equipe , Alexis Sanchez devrait signer pour une saison et une autre en option. La Provence parle d'un contrat de deux ans. Pour ce qui est du salaire, on oscille entre 3,5M€ et 4M€ par saison pour le désormais ex-joueur de l'Inter Milan.



Plus d'informations ici.

PSG : La grosse mise au point pour Bernardo Silva

Aujourd'hui à Manchester City, Bernardo Silva fait l'objet d'un duel entre le FC Barcelone et le PSG. Si Luis Campos rêve du Portugais, le Barça serait plutôt confiant quant à son arrivée cet été. D'ailleurs, il a été question d'un intérêt entre les Blaugrana et le joueur de Manchester City. Toutefois, pour le Daily Mail , les Citizens ont tenu à démentir ces informations. Rien ne serait donc encore fait pour Bernardo Silva.



Plus d'informations ici.

OM : Veretout a signé un énorme contrat à l’OM

Alors qu'Alexis Sanchez va s'engager avec l'OM, son salaire serait de l'ordre de 4M€ bruts par saison. Pas de quoi faire du Chilien le joueur le mieux payé de l'effectif d'Igor Tudor. Mais à qui reviendrait ce titre honorifique ? Selon les informations de L'Equipe , il faudrait se tourner vers une autre recrue estivale : Jordan Veretout. Arrivé en provenance de l'AS Rome, le Français aurait signé un énorme contrat avec donc à la clé le plus gros salaire de l'OM.



Plus d'informations ici.

La presse anglaise lâche une bombe sur Cristiano Ronaldo

Le feuilleton Cristiano Ronaldo n'en finit plus d'animer le marché des transferts. Un an après son retour à Manchester United, le Portugais voudrait quitter les Red Devils afin de jouer la Ligue des Champions. Et tout ce dossier commencerait à agacer en interne. En effet, selon The Sun , au sein du vestiaire de Manchester United, on souhaiterait également que Cristiano Ronaldo s'en aille afin de mettre un terme à cette mauvaise ambiance qui règne actuellement du côté d'Old Trafford.



Plus d'informations ici.

PSG : Campos va boucler un départ à 0€ sur le mercato