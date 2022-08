Foot - Mercato - PSG

PSG : Au coeur des rumeurs, Bernardo Silva sort du silence

Publié le 10 août 2022 à 16h30 par Thomas Bourseau

Rêve absolu de Luis Campos qui l’avait déjà recruté à l’AS Monaco, Bernardo Silva pourrait échapper au PSG puisque le FC Barcelone aurait les faveurs du Portugais. Au point de quitter Manchester City avant la fin du mercato ? Le principal intéressé a laissé planer le doute avec son discours en soulignant cependant à quel point il est heureux dans le nord de l’Angleterre.

Luis Campos s’est laissé tenter par cette possibilité. Ayant recruté une flopée de stars lors de ses passages au sein des directions de l’AS Monaco et du LOSC, le nouveau conseiller football du PSG a mis la main sur Renato Sanches, qu’il avait recruté au sein du club lillois à l’été 2019. Et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 3 août dernier, Campos rêve d’attirer Bernardo Silva au PSG. Cependant, aucune offensive concrète n’a été lancée auprès de Manchester City pour le milieu offensif des Skyblues où son contrat expirera en juin 2025. Et en parallèle, le FC Barcelone a les faveurs de Silva bien que le club culé n’ait pas pour le moment la marge financière nécessaire pour mener à bien une telle opération.

Guardiola ne ferme aucune porte

Témoignant de toutes les rumeurs circulant dans les médias depuis plus d’une semaine à présent concernant un éventuel départ de Bernardo Silva, Pep Guardiola a affirmé vendredi dernier ne pas souhaiter le transfert du Portugais, mais qu’il ne se mettrait pas en travers du désir de son milieu offensif. « J'aimerais que Bernardo continue à jouer ici. Il est un joueur spécial dans le vestiaire. Mais honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne voudrais pas arrêter le désir des gens. Quand vous êtes un joueur de football, c'est si court. Vous ne réalisez pas et puis immédiatement, c'est fini. Ils doivent parler avec le club et je ne suis jamais impliqué dans cela. Et quand le club décide, pour moi c'est bon ».

La famille Silva à la recherche d’une maison à Barcelone

Ces derniers jours, la presse catalane s’est enflammée pour un transfert de Bernardo Silva. SPORT révélait samedi dernier que grâce à des leviers économiques activés par le FC Barcelone, le club ne se trouverait plus dans l’obligation de vendre Frenkie de Jong pour accueillir Bernardo Silva. Pire, en ce début de semaine, il a été question d’un accord de principe trouvé avec Manchester City pour un transfert compris entre 50 et 60M€. Une information démentie ce mercredi. Pour autant, selon le journaliste Gerard Romero, le clan Bernardo Silva aurait prévu d’incessamment sous peu à Barcelone afin de dénicher le futur domicile du joueur et de sa famille.

Interview with Bernardo Silva. On Man City deserving more credit, Champions League frustration and his future https://t.co/Zg3MNuN4EO — Rob Dawson (@RobDawsonESPN) August 10, 2022

« J'ai toujours dit que j'étais heureux ici, mais »

Mais qu’en pense Bernardo Silva ? Au cours d’une longue interview accordée à ESPN , le double champion d’Angleterre en titre n’a pas caché le fait d’être particulièrement heureux à Manchester City. « J'ai toujours dit que j'étais heureux ici, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Nous verrons, honnêtement. Ma relation avec le club est très honnête. J'ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je suis très heureux, et je respecterai toujours ce club et donnerai le meilleur de moi-même. Sinon, c'est le football et nous verrons bien ce qui se passe ».

« C'est un grand club, et ils ne veulent pas de joueurs qui ne sont pas heureux au club »