OM : Les dessous du choix de Jonathan Clauss dévoilés

Cet été, Jonathan Clauss a donc été transféré du RC Lens à l’OM. Un nouveau cap franchi pour l’international français. Pourtant, d’autres options prestigieuses s’offraient au latéral droit. Courtisé en Angleterre et en Espagne, Clauss a finalement opté pour l’OM. Pourquoi ? Les raisons ont été dévoilées.

Compte tenu du système d’Igor Tudor, l’OM avait besoin de pistons. Et à droite, la priorité a été donnée à Jonathan Clauss, qui sortait d’une très grosse saison avec le RC Lens. Les négociations se sont alors engagées et Pablo Longoria a fini par trouver un accord avec les Sang et Or pour le transfert de l’international français. Voilà désormais Clauss à l’OM, un choix visiblement bien réfléchi.

Du beau monde sur Clauss

Ce mercredi, Prime Vidéo a livré les coulisses du choix de Jonathan Clauss. Et cet été, l’ex-joueur du RC Lens était très courtisé puisque Chelsea, Manchester United et l’Atlético de Madrid l’ont sondé en vue d’un transfert. C’est finalement l’OM qui a raflé la mise.

Les raisons du transfert à l’OM

Pourquoi alors l’OM plutôt que ces autres grosses écuries européens ? Comme développé par le média français, 3 raisons expliqueraient ce choix de Jonathan Clauss. Ce dernier voulait jouer la Ligue des Champions, jouer le haut de tableau en Ligue 1 et également être visible aux yeux de Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde. Ce qu’il aura l’occasion de faire à l’OM.