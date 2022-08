Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà comment José Mourinho a fait son mercato au PSG

Publié le 10 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Le coup Georginio Wijnaldum n’aura finalement pas fonctionné pour le PSG. L’été dernier, le club de la capitale avait réalisé une jolie opération en récupérant le Néerlandais gratuitement. Un renfort très intéressant pour l’entrejeu parisien. Finalement, la saison de Wijnaldum à Paris a été une grande déception. L’ancien de Liverpool n’était alors plus en odeur de sainteté au PSG. Poussé vers la sortie, le joueur de 31 ans a alors été prêté avec option d’achat à l’AS Rome, rejoignant ainsi José Mourinho.

Un an et puis s’en va ! Voilà donc le bilan de Georginio Wijnaldum avec le PSG. Arrivé libre l’été dernier, le Néerlandais n’a jamais réussi à convaincre chez les champions de France. Rapidement, le milieu de terrain s’est alors retrouvé indésirable et poussé vers la sortie à l’occasion de ce mercato estival. L’idée était alors de lui trouver un point de chute et la solution est venue de José Mourinho. Avec le départ de Jordan Veretout pour l’OM, le club de la Louve a recruté Wijnaldum pour son milieu de terrain. Le Néerlandais a ainsi été prêté avec option d’achat à l’AS Rome, cela pourrait alors se transfert en un transfert définitif d’ici quelques mois.

« Ils ont tous dit du bien de la Roma »

Voilà qu’aujourd’hui Georginio Wijnaldum est un joueur de l’AS Rome. Et à l’occasion de sa présentation devant les journalistes, le Néerlandais, prêté par le PSG, a dévoilé les coulisses de son départ vers l’effectif de José Mourinho. Et pour être convaincu de rejoindre la capitale italienne, Wijnaldum a pu compter sur de nombreux soutiens à l’instar de Kevin Strootman, Mohamed Salah, ancien de l’AS Rome, et même Achraf Hakimi, ancien de l’Inter Milan et qui connait bien donc le championnat italien. « J'ai choisi la Roma en raison de l'intérêt et des efforts qu'ils ont fait pour me faire venir. Quand j'ai approché des joueurs comme Salah et Strootman, ils ont tous dit du bien de la Roma. Hakimi a également parlé en bien des Romains. Je connaissais la Roma parce que nous y avions joué au Stadio Olimpico avec Liverpool. Je savais que je venais dans un club avec un stade fantastique. J'ai demandé l'avis de ceux qui en savaient plus que moi et ils en ont tous parlé en bien. L'engagement des Romains était important, je me suis senti apprécié », a expliqué alors Wijnaldum.

« Mourinho n'a pas eu besoin d'insister »

José Mourinho a-t-il également pesé dans le choix de Georginio Wijnaldum ? Pas énormément. En effet, comme développé par le joueur prêté par le PSG, le Special One n’a pas été plus décisif que cela : « Les appels de Mourinho ? En fait, nous avons parlé lorsque les négociations étaient à un stade avancé, il n'a pas eu besoin d'insister pour me convaincre. Il m'a remercié pour mon choix. Le palmarès de Mourinho parle de lui-même. Tout le monde, y compris moi, veut être entraîné par lui et quand il m'a appelé, j'ai voulu venir ici encore plus ».

« Je vais travailler pour être le parfait milieu de terrain pour l’AS Rome »