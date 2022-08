Foot - Mercato - OM

OM : Une grosse décision a été prise en interne par Longoria

Publié le 10 août 2022 à 16h00 par Jules Kutos-Bertin

Si l’OM a plutôt bien recruté et que les renforts se sont déjà montrés efficaces, le mercato de Pablo Longoria manque encore de ventes. Mais vu la situation actuelle et la fin du marché qui approche, le président marseillais n’envisagerait plus de se séparer d’un joueur important de l’effectif.

C’est désormais officiel, l’OM s’est attaché les services d’Alexis Sanchez. Un très gros coup réalisé par Pablo Longoria qui s’était également renseigné sur Paulo Dybala et Memphis Depay. Avec neuf recrues, l’OM a bientôt fini son mercato, du moins dans le sens des arrivées…

Pablo Longoria doit vendre

L’autre objectif de l’OM, c’est de vendre. A part Luan Peres et Lucas Perrin, aucun joueur n’a été vendu par le club olympien cet été, un petit échec pour Pablo Longoria qui devait apporter une plus-value dans ce domaine. Mais le mercato n’est pas encore terminé, ce qui peut encore laisser l’opportunité au président de l’OM se racheter.

« Il est désormais trop tard pour vendre un joueur important de l’effectif »