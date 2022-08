Foot - Mercato - PSG

Campos et Galtier ont pris une décision fracassante pour Icardi

Publié le 10 août 2022 à 20h00 par Amadou Diawara

Tout juste arrivés au PSG, Luis Campos et Christophe Galtier ont décidé de mettre en place un deuxième groupe d'entrainement pour y insérer les joueurs indésirables à vendre cet été. Ce mercredi, deux nouveaux joueurs ont été placés dans cette liste par le conseiller football et le coach du PSG : Mauro Icardi et Eric Junior Dina Ebimbe.

Pour lancer sa nouvelle révolution au PSG, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de remercier Leonardo et Mauricio Pochettino. Pour les remplacer, le président parisien a misé sur Luis Campos - en tant que conseiller football - et Christophe Galtier. Depuis leur arrivée au PSG, les deux hommes n'ont pas chômé et font tout leur possible pour renforcer leur effectif cet été.

Mauro Icardi envoyé dans le deuxième groupe d'entrainement du PSG

D'une part, le PSG a déjà recruté Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches. D'autre part, Luis Campos et Christophe Galtier ont mis en place des mesures drastiques pour dégraisser leur effectif. En effet, un deuxième groupe d'entrainement a été créé avec les jeunes du club, mais surtout les joueurs jugés indésirables qu'il faut absolument vendre cet été. Et après avoir placé Ander Herrera, Georginio Wijnaldum (parti à l'AS Rome), Rafinha, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer et Idrissa Gueye dans cette liste, Luis Campos et Christophe Galtier auraient inscrit deux nouveaux noms.

Eric Junior Dina Ebimbe également dans la liste des indésirables du PSG