OM : Longoria a pris une décision fracassante pour Rongier

Publié le 10 août 2022 à 18h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'OM, Valentin Rongier a jeté un énorme froid sur son avenir, expliquant qu'il n'était pas intransférable comme tous les autres joueurs de l'effectif d'Igor Tudor. Et pourtant, Pablo Longoria n'envisagerait en aucun cas de vendre son milieu de terrain. Au contraire, le président de l'OM prévoirait de prolonger Valentin Rongier.

Alors qu'il réalise un mercato XXL, Pablo Longoria aimerait également dégraisser l'effectif d'Igor Tudor. Et comme le président de l'OM l'a expliqué lui-même, aucun joueur n'est à l'abri. En effet, tous les membres de l'effectif d'Igor Tudor sont transférables lors de ce mercato estival. Une information que Valentin Rongier a très bien compris.

L'OM veut prolonger Valentin Rongier après le mercato estival

Interrogé sur son avenir ce mardi, Valentin Rongier a confié qu'il était conscient qu'un départ était possible pour lui cet été, au même titre que tous ses coéquipiers. « Si je reste cette saison ? Je n'aime pas faire de la langue de bois donc je ne peux pas vous dire que c'est sûr à 100%. Le président l'a dit et redit : chaque joueur est vendable. Il a besoin de vendre pour équilibrer les finances du club, on le sait » , a déclaré le milieu de terrain de l'OM au micro de Prime Video , avant d'en rajouter une couche.

Pablo Longoria a lancé les discussions avec le clan Rongier

« S'il y a une offre qui satisfait le club pour n'importe quel joueur et que le joueur concerné y trouve aussi son compte, il n'y a aucun départ impossible. (...) Moi je me prépare quoi qu'il arrive pour démarrer la saison et être performant. Je ferai tout pour l'être, que ce soit à Marseille, ou si jamais le club me dit « on a reçu une belle offre, on discute » , je veux être prêt, je travaille pour moi. Mais en tout cas j'ai la tête à Marseille à 200% » , a précisé Valentin Rongier.

Tous les feux sont au vert pour la prolongation de Valentin Rongier