Après l'échec Mbappé, Ancelotti envoie un message XXL à Benzema

Publié le 10 août 2022 à 08h35 par Dan Marciano

A la veille de la Supercoupe de l'UEFA entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort, Luka Modric, Karim Benzema et Carlo Ancelotti se sont présentés devant les médias pour évoquer cette rencontre, mais aussi le mercato estival. Certaines rumeurs évoquent la possible arrivée d'un numéro neuf capable de concurrencer Karim Benzema. Carlo Ancelotti a tenu à mettre les choses au clair.

Vainqueur de la dernière Ligue des champions, le Real Madrid a connu une grande déception. Priorité de Florentino Perez, Kylian Mbappé a décidé de rester au PSG. Après cet échec, le club espagnol est resté discret, n'enregistrant l'arrivée que de deux recrues : Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni. Un défenseur central, un milieu de terrain, mais toujours pas de renforts offensifs. Pourtant, le Real Madrid pourrait avoir besoin d'un avant-centre pour épauler Karim Benzema. D'autant que Luka Jovic a filé à la Fiorentina et que Mariano Diaz ne postule plus à une place de titulaire.

« Je ne suis pas là pour répondre à cette question »

Présent en conférence de presse ce mardi, Karim Benzema a été interrogé sur le mercato estival. Mais l'international français n'a pas souhaité s'étendre sur ce sujet, préférant se concentrer sur le jeu. « Je ne sais pas, il y a un entraîneur ici et un président de l'autre côté, je ne suis pas là pour répondre à cette question » a-t-il déclaré ans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

Aucun renfort offensif attendu cet été

La question a donc été posée à Carlo Ancelotti. Selon le technicien italien, le Real Madrid n'a pas besoin de renforts offensifs, même si Kylian Mbappé avait été ciblé ces derniers mois. « Je ne pense pas que nous manquions d'attaquants, nous avons des solutions alternatives, même si remplacer Karim en ce moment est impossible, il n'y a pas de joueur comme lui » a lâché le coach du club espagnol.

« Nous devons améliorer l'alchimie entre les jeunes et les vétérans »