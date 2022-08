Foot - Mercato - PSG

Campos risque de regretter sa tactique pour ce compère de Neymar

Publié le 10 août 2022 à 04h00 par Thomas Bourseau

Neymar pourrait-il voir débarquer un compère brésilien au PSG ? Déjà accompagné de Marquinhos, le numéro 10 de la Seleçao s’entend bien sur le terrain avec Lucas Paqueta qui figurerait dans les petits papiers du PSG, mais pas seulement. En effet, le milieu de terrain de l’OL a la cote en Angleterre ou trois pensionnaires de Premier League se disputeraient ses services à présent.

Luis Campos pourrait-il manquer le coche pour Lucas Paqueta à cause de la stratégie adoptée ? Depuis quelque temps maintenant, il est clair que le PSG est en quête de renforts au milieu de terrain, en attestent les arrivées successives de Vitinha et de Renato Sanches. Cependant, comme L’Equipe l’a révélé, la volonté première du conseiller football du PSG est d’offrir un troisième renfort à Christophe Galtier dans l’entrejeu. Domaine dans lequel Lucas Paqueta a prouvé sa valeur à l’OL et avec la sélection brésilienne aux côtés de Neymar. De quoi pousser le PSG à se pencher sur le dossier.

Lucas Paqueta, une simple option pour Luis Campos

Au fil des dernières semaines, le nom de Lucas Paqueta est revenu avec insistance du côté du PSG, sans pour autant que ce dossier prenne l’ampleur qu’il a pris en Angleterre et particulièrement du côté d’Arsenal et de Newcastle. Cependant, selon Ben Jacobs, le PSG serait à surveiller puisqu’en plus, le club de la capitale aimerait mettre la main sur un milieu de terrain au profil athlétique. Pour la chaîne YouTube NUFC Matters , le journaliste de CBS Sports a affirmé qu’il fallait garder un œil sur le PSG quant à la suite des opérations pour le cas Lucas Paqueta.

Arsenal et Newcastle toujours sur le coup

Il y avait encore peu et jusqu’à ce jour, Lucas Paqueta aurait plus de chances de s’engager en faveur d’Arsenal que dans un autre club. D’ailleurs, les Gunners sont en quête d’un renfort au milieu de terrain et travaillerait en parallèle sur l’opération Youri Tielemans. Pour autant, d’après Ben Jacobs et toujours pour le NUFC Matters , Newcastle aurait la ferme intention de suivre la situation de Lucas Paqueta en se tenant prêt au cas où le Brésilien forçait son transfert de l’OL.

West Ham, l’invité surprise