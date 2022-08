ASSE : Les Verts récupèrent un énorme chèque sur le mercato

EXCLU @le10sport : Deal Done pour Denis Bouanga à LA !➡️ Après plusieurs offres, dont la plus haute était de 3,5 M€, Los Angeles FC a proposé 5 M€ à l'ASSE➡️ L'ASSE voulait 5 M€ et a donc accepté➡️ Contrat de 4 ans et demi pour Denis Bouangahttps://t.co/fWOmBKiCf2