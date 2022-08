Foot - Mercato

Ces cracks de 17 ans ont aussi affolé le mercato

Publié le 9 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Cet été, le Bayern Munich n'a pas hésité à lâcher environ 20M€ pour le transfert du jeune attaquant du Stade Rennais, Mathys Tel. Un montant très important pour un joueur aussi peu expérimenté, mais ce n'est pas pour autant un record. Le 10 Sport vous propose ainsi de découvrir les 5 joueurs de moins de 17 ans les plus chers de l'histoire.

5) Mathys Tel (17 ans) - 2022 - 22M€

Transféré cet été au Bayern Munich, Mathys Tel entre directement en cinquième position de ce classement. Le jeune attaquant du Stade Rennais a impressionné lors de l'Euro U17 remporté par la France. Avec Warren Zaïre-Emery, il était clairement le leader de ces Bleuets. Malgré tout, il semblait difficilement imaginable de voir débarquer un club avec 20M€ pour le recruter. Et pour cause, Mathys Tel ne compte que 7 apparitions en Ligue 1 avec Rennes pour un total de 49 minutes. Mais c'est visiblement suffisant pour convaincre le Bayern Munich du talent du jeune avant-centre qui évoluera dans un championnat habitué à miser les talents français.

2016 : Ousmane Dembélé (35M€)2017 : Adama Diakhaby (10M€)2018 : Joris Gnagnon (13M€)2021 : Eduardo Camavinga (31M€)2022 : Mathys Tel (28,5M€)C’est rien, c’est juste le centre de formation du Stade Rennais. 🔴⚫️ pic.twitter.com/jBUnNvVy50 — BeFootball (@_BeFootball) July 26, 2022

4) Jadon Sancho (17 ans) - 2017 - 20,6M€

Mais avant Mathys Tel, d'autres jeunes joueurs ont affolé le marché. A l'image de Jadon Sancho. Présenté comme l'un des plus grands espoirs du football anglais, l'ailier n'entre pourtant pas dans les plans de Manchester City, qui l'avait chipé à Watford en 2014. Par conséquent, l'occasion est trop belle pour le Borussia Dortmund qui saute sur l'occasion. Après avoir cédé Ousmane Dembélé au FC Barcelone pour plus de 130M€, le club de la Ruhr débourse donc 20,6M€ pour recruter Jadon Sancho le 31 août 2017. L'Anglais est d'ailleurs rapidement très performant à Dortmund au point que Manchester United lâcher 85M€ pour le recruter en 2021. Une belle affaire pour le Borussia.

3) Pietro Pellegri (16 ans) - 2017 - 20,9M€

Depuis quelques années, la stratégie de l'AS Monaco a rapidement été claire. Le club du Rocher souhaite recruter de grands talents afin d'envisager une plus-value à l'avenir. Un domaine dans lequel les Monégasques ont excellé avec Luis Campos aux commandes. Mais lorsque le dirigeant portugais est parti, Monaco a connu quelques échecs cuisants, à l'image de Pietro Pellegri. Grand talent du football italien, l'attaquant alors âgé de 16 ans, débarque pour prés de 21M€ en provenance du Genoa. Un énorme transfert qui va malheureusement tourner au fiasco, notamment à cause des graves blessures subies par Pellegri qui n'inscrira que deux buts en 22 apparitions en Ligue 1 avant de signer au Torino en 2022 pour environ 5M€.

2) Alexandre Pato (17 ans) - 2007 - 24M€

Le record du joueur de 17 ans ou moins le plus cher de l'histoire a longtemps été détenu par un certain Alexandre Pato. Présenté comme l'un des plus grands cracks du football brésilien, le jeune attaquant qui l'Internacional Porto Alegre pour s'engager à l'AC Milan qui déboursera 24M€ pour ce transfert. Une somme considérable à l'époque, surtout pour un joueur de 17 ans. Mais Alexandre Pato ne répondra pas aux espoirs suscités par son transfert. S'il réalise des débuts prometteurs, le Brésilien va être rattrapé par les blessures qui vont mettre un coup d'arrêt à sa carrière

1) Jude Bellingham (17 ans) - 2020 - 25M€

Et il faudra finalement attendre 2020 pour que le record d'Alexandre Pato soit battu. En effet, c'est encore une fois le Borussia Dortmund qui n'hésitera pas à sortir le chéquier pour recruter un grand espoir du football européen. Et après Jadon Sancho, le club allemand remet ça avec un jeune anglais puisque c'est Jude Bellingham qui débarque de Birmingham pour 25M€. Le milieu de terrain britannique est donc le joueur de 17 ans le plus cher de l'histoire, mais cela pourrait encore rapporter gros au Borussia puisque le Real Madrid serait déjà prêt à toutes les folies pour le recruter.