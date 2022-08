Foot - Mercato - PSG

PSG : Un transfert déjà programmé pour l’été 2023 ?

Publié le 10 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Parti libre du PSG cet été en direction du PSV Eindhoven, Xavi Simons figure toujours dans les plans du Qatar pour l’avenir du projet. Et un retour du jeune milieu de terrain néerlandais serait déjà dans les tuyaux en vue du mercato estival 2023, pour seulement 4M€.

Comme beaucoup de jeunes titis du PSG qui se retrouvent barrés par une concurrence beaucoup trop importante avec les stars qui composent l’équipe première, Xavi Simons a choisi de s’exiler cet été alors que Leonardo a longtemps cherché à le prolonger ces derniers mois. En vain.

Simons, du PSG au PSV…

Le jeune milieu de terrain néerlandais, arrivé au terme de son contrat avec le PSG en fin de saison, s’est engagé avec le PSV Eindhoven où il aspire à obtenir davantage de temps de jeu qu’au Parc des Princes. Mais son avenir n’est pas fixé aux Pays-Bas pour autant.

Le PSG envisage déjà son retour

Comme l’a révélé L’EQUIPE, le PSG songerait déjà très sérieusement à rapatrier Xavi Simons à l’été 2023, dans un an. Et pour cause, une clause aurait été insérée dans le contrat du joueur de 19 ans obligeant le PSV à discuter d’un possible transfert à partir de 4M€. Affaire à suivre…