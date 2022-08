Foot - Mercato - PSG

PSG : Révélations sur l’avenir de Xavi Simons

Publié le 9 août 2022 à 09h30 par Thibault Morlain

Cet été, Xavi Simons a fait le choix de quitter le PSG. Alors que le Néerlandais devait initialement prolonger puis être prêté au PSV Eindhoven, il n’a finalement pas signé ce nouveau contrat avec le club de la capitale. Voilà donc désormais Xavi Simons aux Pays-Bas, mais son histoire avec le PSG pourrait ne pas être terminée. Explications.

L’exode des talents a encore frappé le PSG durant l’intersaison. Alors que la liste des cracks ayant quitté le club de la capitale est longue, il faut désormais ajouter Xavi Simons. Chipé au FC Barcelone, le Néerlandais a évolué d’abord en équipe de jeunes avant d’être lancé dans le grand bain. Annoncé comme un grand talent en devenir, l’ancien du Barça n’aura finalement eu que de rares occasions pour se montrer avec l’équipe première la saison dernière. A la recherche de temps de jeu, il a alors fait le choix de quitter le PSG. Arrivé au terme de son contrat chez les champions de France, Xavi Simons s’est alors engagé avec le PSV Eindhoven, où il brille en ce début de saison.

Mercato - PSG : Un transfert imminent pour Skriniar ? La réponse https://t.co/yhUeki6Y18 pic.twitter.com/0awEVp8CL3 — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

Xavi Simons a quitté le PSG…

Voilà donc Xavi Simons loin du PSG, ce qui n’était initialement pas prévu. En effet, le plan de carrière pour le Néerlandais était de prolonger avec le club de la capitale puis d’être prêté au PSV Eindhoven. La signature de ce nouveau contrat au PSG n’aura finalement pas eu lieu. Et comme révélé par L’Equipe ce mardi, Xavi Simons a notamment fait le choix de quitter Paris en raison de l’incertitude qui planait autour de ce qu’on prévoyait pour lui. Un flou au PSG qui a ainsi profité au PSV Eindhoven.

… mais il pourrait vite revenir

Direction les Pays-Bas pour le Néerlandais. Xavi Simons a paraphé un contrat de 5 avec le PSV Eindhoven. Le début d’une nouvelle aventure pour l’ancien joueur du PSG. Pour autant, le milieu offensif pourrait bien rapidement faire son retour du côté du Parc des Princes. En effet, selon les informations du quotidien sportif, le PSG songerait sérieusement à rapatrier Xavi Simons dès l’été prochain. Et pour cause, une clause aurait été insérée dans le contrat du joueur de 19 ans obligeant le PSV à discuter d’un possible transfert à partir de 4M€.

Une clause qui change tout pour Xavi Simons

Et pour Xavi Simons, cette clause ne sera pas seulement effective l’été prochain, mais bien à chaque intersaison. En effet, durant donc les 5 prochaines saisons, il pourrait être question d’un possible départ du crack du PSV Eindhoven. Cela devrait alors intéresser pas mal de monde, tenté à l’idée de récupérer l’ancien joueur du FC Barcelone. Une ouverture dont pourrait également profiter le PSG. Affaire à suivre…