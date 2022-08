Foot - Mercato - PSG

La presse italienne prévient Campos pour le transfert de Skriniar

Publié le 11 août 2022 à 11h30 par Axel Cornic

Grande priorité de Luis Campos en ce mercato estival, Milan Skriniar pourrait s’éloigner du Paris Saint-Germain. Les dirigeants de l’Inter n’ont en effet pas trouvé d’accord avec le PSG et feraient désormais tout leur possible pour retenir le défenseur slovaque, dont le contrat se termine pourtant en juin 2023.

C’est un nom qui est désormais bien connu par les suiveurs du PSG. Dès le 16 juin dernier, nous vous annoncions sur le10sport.com les plans de Luis Campos pour la défense, avec la grande priorité Milan Skriniar. Des négociations ont rapidement débuté, mais le PSG n’a jamais semblé vouloir offrir les 70M€ que réclame l’Inter pour laisser filer son joueur. Il faut dire que bien que les Nerazzurri aient cruellement besoin d’argent, Skriniar est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A depuis plusieurs années et à Milan, on aimerait bien ne pas être obligé de le sacrifier.

Le PSG fait toujours face à un mur pour Skriniar

Après des semaines assez calmes sur ce front, le PSG aurait récemment décidé de relancer les discussions autour de Milan Skriniar. Or, Sky Sport Italia assure que la position de l’Inter n’aurait pas du tout changé et la barre serait donc toujours fixée à 70M€, un montant particulièrement important quand on sait qu’il ne lui reste plus que quelques mois de contrat. Il faut dire que cet argent ferait le plus grand bien à l’Inter, qui semble toutefois avoir trouvé un compromis.

Les sacrifices de l’Inter pour le garder

Ce jeudi, La Gazztta dello Sport dévoile le plan des Nerazzurri pour finalement résister aux offensives du Paris Saint-Germain ou encore de Chelsea et donc garder Milan Skriniar au moins une saison supplémentaire. L’Inter s’est en effet séparée de plusieurs indésirables comme Arturo Vidal, Valentino Lazaro, mais surtout Alexis Sanchez, récemment débarqué à l’OM. Des départs qui auraient au total permis au club d’économiser 25M€, auxquels viennent s’ajouter 20M€ supplémentaire avec le départ d’Andrea Pinamonti à Sassuolo. 45M€ au total, soit plus de la moitié des 70M€ réclamés pour Skriniar.

