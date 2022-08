Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos lance un avertissement clair à Icardi

Publié le 11 août 2022 à 15h10 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2024, Mauro Icardi est devenu persona non grata au Paris Saint-Germain, avec Luis Campos qui cherche désespérément à le vendre. Le problème c’est que l’ancien serial-buteur de Serie A n’a quasiment pas d’offres, avec les portes qui se referment les unes après les autres depuis le début du mercato.

C’est peut-être le dossier le plus compliqué du mercato. Aux prises avec des négociations interminables avec l’Inter pour Milan Skriniar, mais également concentré sur la recherche d’éventuels plans B, Luis Campos n’a pas oublié qu’il doit vendre. Et quand on parle de départ au PSG il y a un nom qui revient sans cesse, avec Mauro Icardi...

Campos veut qu’Icardi soit le prochain à partir

Véritable flop de ces dernières saisons, l’attaquant de 29 ans ne rentre plus dans les plans du PSG. Il Corriere dello Sport explique d’ailleurs ce jeudi que Luis Campos aurait annoncé à Mauro Icardi qu’après le départ d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais, il sera le prochain à quitter le PSG.

Monza préfère Petagna

Mais pour aller où ? Les options manquent cruellement pour Mauro Icardi et le PSG a récemment vu une nouvelle porte se refermer, avec Monza. L’ambitieux promu de Serie A aurait en effet opté pour Andrea Petagna plutôt que pour le buteur argentin.