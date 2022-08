Foot - Mercato - PSG

Les 5 transferts les plus chers du PSG en Bundesliga

Publié le 12 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG a obtenu la signature de Nordi Mukiele qui débarque en provenance du RB Leipzig pour un peu plus de 10M€. Ce n'est pas la première fois que le club de la capitale boucle un transfert en Bundesliga sur le mercato. Le 10 Sport vous propose donc de découvrir les 5 plus grosses recrues venues de Bundesliga.

5) Kevin Trapp - 2015 - 10M€

Bien Salvatore Sirigu garde les buts du PSG depuis 2011 et le rachat du club par le Qatar, la direction parisienne estime que l'Italien n'est pas assez décisif et décide alors de recruter Kevin Trapp pour environ 10M€. Issu de l'école allemande des gardiens de but, le portier de l'Eintracht Francfort est présenté comme le futur de Mannschaft . Cependant, tout ne se passera pas comme prévu. Trapp restera même à jamais comme le gardien de la remontada et retournera à Francfort d'abord en prêt en 2018 puis de façon définitive en 2019 pour environ 7M€.

4) Nordi Mukiele - 2022 - 12M€

Cet été, le PSG a de nouveau décidé de profiter d'un joli coup en Bundesliga. En quête d'un joueur capable d'assurer le rôle de doublure d'Achraf Hakimi, le club de la capitale a recruté Nordi Mukiele dont le contrat au RB Leipzig prenait fin en 2023. Résultat, le PSG a pu boucler ce transfert pour environ 12M€. L'international français est d'ailleurs polyvalent puisqu'en plus du rôle de piston droit, il peut également évoluer en défense centrale. Un joli coup sur le papier.

Premier match & premier trophée 🏆 bravo à toute l'équipe ❤️💙 #icicestparis pic.twitter.com/nHY755A5FV — N O R D I (@NordiMukiele) July 31, 2022

3) Abdou Diallo - 2019 - 32M€

Trois plus tôt, le PSG avait également recruté un jeune français en provenance de Bundesliga. Ainsi, en 2019, le club de la capitale lâche 32M€ pour recruter Abdou Diallo en provenance du Borussia Dortmund, qui avait déboursé 28M€ un an plus tôt pour l'attirer en provenance de Mayence. Capable d'évoluer dans l'axe ou au poste de latéral gauche, l'ancien Monégasque a rendu des services importants, sans jamais s'imposer au PSG. D'ailleurs, il est annoncé sur le départ cet été.

2) Julian Draxler - 2017 - 36M€

Après un mercato estival 2016 globalement raté, le PSG veut se rattraper l'hiver suivant. Ainsi, le club de la capitale va lâcher 36M€ pour recruter Julian Draxler, en froid avec sa direction à Wolfsburg. Sur le papier, là encore cela ressemble à un joli compte tenu du talent du champion du monde 2014 qui va rapidement s'imposer aux côtés d'Angel Di Maria et Edinson Cavani pour former un redoutable trio offensif. Cependant, Draxler va également payer cher les transferts Neymar et Kylian Mbappé qui débarquent six mois plus tard. La suite est une lente descente aux enfers puisque l'Allemand est désormais un boulet dont le PSG n'arrive pas à se séparer.

1) Thilo Kehrer - 2018 - 37M€

Mais celui qui domine ce classement se nomme Thilo Kehrer. En 2018, sur conseil de Thomas Tuchel, le PSG va lâcher 37M€ pour recruter le défenseur allemand dont le contrat prenait fin un an plus tard. Le montant du transfert a de quoi surprendre, et les prestations du joueur n'ont pas permis de dissiper les doutes. En effet, malgré des débuts prometteurs, Thilo Kehrer n'aura jamais réussi à s'imposer durablement au PSG et sa grosse erreur contre Manchester United six mois après sa signature n'a pas été oublié.