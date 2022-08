Foot - Mercato - OM

OM : Les 5 meilleurs transferts de l’ère McCourt

Publié le 12 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis le rachat de l’OM par Frank McCourt en octobre 2016, le club phocéen a connu quelques flops sur son mercato, mais également des jolis coups qui se sont avérés particulièrement précieux pour la montée en puissance du projet. Retour sur les cinq meilleurs renforts de l’OM version McCourt.

Luiz Gustavo

À l’été 2017, quelques mois après le rachat et alors que Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta étaient en quête de joueurs d’expérience pour encadrer les jeunes de l’OM, Luiz Gustavo est arrivée de Wolfsburg pour 10M€. Une excellente pioche de la part du club phocéen puisque le milieu de terrain brésilien, très précieux dans la récupération et la projection du jeu vers l’avant, a rapidement gagné le coeur des supporters marseillais et s’est imposé comme l’un des chouchous du Vélodrome. Finalement, Gustavo quittera l’OM deux ans plus tard, lassé par cette expérience : « J'étais arrivé à un point où la fatigue était très forte et m'a incité à faire ce choix pour recommencer un autre projet », a-t-il confié en janvier 2020 au micro de Canal + .

Steve Mandanda

Révélé au plus haut niveau lors de son premier passage à l’OM entre 2007 et 2016, Steve Mandanda avait d’ailleurs été rapatrié par la nouvelle direction à l’été 2017 après un bref passage peu concluant à Crystal Palace. Pour seulement 3,5M€, l’OM a donc réussi à récupérer son ange gardien qui n’avait rien perdu de sa superbe et a été l’un des piliers du projet McCourt pendant plusieurs saisons. Les choses se sont corsée à l’été 2021 pour Mandanda lorsque Jorge Sampaoli l’a mis en concurrence avec Pau Lopez, et le gardien français a finalement été libéré par l’OM cet été pour s’engager avec le Stade Rennais.

Dimitri Payet

Comme Steve Mandanda, Dimitri Payet avait quitté une première fois l’OM avant que la direction mise en place par Frank McCourt ne décide de le faire revenir pour devenir l’un des cadres du projet. Après son passage très remarqué à West Ham, Payet est racheté pour 30M€, transfert qui reste à ce jour le plus cher de l’histoire de l’OM sur le mercato : « J'ai fait un choix, qui était aussi bien sportif que familial, de revenir à Marseille. Il y avait aussi d'autres clubs, de grands clubs. Il y avait Manchester United et d'autres. C'était un choix personnel et familial. Je pense que ça a été le meilleur pour moi et ma famille », indiquait récemment Payet sur RMC Sport pour justifier ce choix de carrière. Et l’international français, s’il n’a pas toujours été régulier, reste l’un des éléments majeurs de l’OM depuis son retour.

Morgan Sanson

À l’aube du projet McCourt, Morgan Sanson a été le premier choix fort du mercato de l’OM puisqu’il a été recruté en janvier 2017 en provenance de Montpellier pour 12M€. Un profil désiré par Rudi Garcia et qui s’est avéré être une très bonne pioche, puisque Sanson a été un titulaire indiscutable du club phocéen jusqu’à son départ, quatre ans plus tard, pour Aston Villa (16M€).

Bamba Dieng

Recruté par l’OM dans l’anonymat le plus total en octobre 2020 et arrivé tout droit du Sénégal, Bamba Dieng (22 ans) a été l’un des meilleurs coups, si ce n’est le meilleur, du mercato sur le plan financier. Il n’a coûté que 400 000€, et pourtant, Dieng a rapidement affiché des qualités évidentes devant le but, jusqu’à devenir l’un des éléments offensifs les plus en vue lors du passage de Jorge Sampaoli pendant un an et demi à l’OM. Courtisé l’hiver dernier par Newcastle, l’attaquant sénégalais intéresse désormais le club allemand de Fribourg, et Pablo Longoria envisage de le vendre pour au moins 20M€ et ainsi réaliser une très belle plus-value.