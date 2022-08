Foot - Mercato - OM

OM : Un éternel regret pour les supporters sur le mercato

Publié le 11 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il n’a passé qu’une seule saison dans les rangs de l’OM, Didier Drogba a marqué de son empreinte son histoire avec le club phocéen. Et même s’il a régulièrement été question d’un retour du buteur ivoirien par la suite, ce dernier n’a jamais pu se faire, pour le plus grand regret des supporters.

C’est un fait, l’OM a vu défiler de nombreux attaquants emblématiques dans son histoire avec des profils tels que Josip Skoblar, Jean-Pierre Papin, Gunnar Andersson, Franck Ribéry, Mamadou Niang, Chris Waddle… Mais Didier Drogba possède une particularité qui rend son histoire avec l’OM encore plus particulière : il a réussi à gagner le coeur des supporters en seulement une saison passée au club.

Drogba, la grosse trouvaille de l’OM

L’histoire entre le buteur ivoirien et l’OM a débuté à l’été 2003, et alors qu’il se retrouve courtisé par les grosses écuries de Ligue 1 comme le PSG et l’OL, Didier Drogba décide finalement à l’époque de quitter l’En Avant Guingamp où il évolue depuis seulement un an pour rejoindre l’OM. Montant du transfert : 6M€, et une lourde concurrence attend Drogba au Vélodrome avec les présences de Steve Marlet, Mido, Koke ou encore Cyril Chapuis. Malgré tout, l’international ivoirien parvient à très rapidement s’imposer comme un élément indispensable du secteur offensif de l’OM et sera l’artisan majeur de l’épopée jusqu’en finale de la Coupe UEFA, perdue en mai 2004 face au FC Valence (0-2). C’est alors que Drogba affole le mercato…

Mourinho fait all-in sur Drogba

José Mourinho, fraichement nommé sur le banc de Chelsea où il dispose de moyens financiers conséquents, décide rapidement de se jeter sur le nouveau phénomène de l’OM. L’entraîneur portugais s’en est expliqué par la suite : « En 2003, j'entraîne Porto et on affronte Marseille en Ligue des Champions. Ce soir-là, Drogba a marqué et a célébré son but comme si c'était son dernier, l'ambiance du Stade Vélodrome est devenue folle, le bruit était assourdissant (…) 6 mois plus tard, j'ai signé à Chelsea... J'avais plusieurs options, mais je suis arrivé et j'ai dit : "Je veux Didier Drogba" », raconta Mourinho. Et après seulement une saison à l’OM, Didier Drogba est revendu pour 38,5M€ à Chelsea alors qu’il souhaitait rester.

« Je voulais revenir à Marseille »