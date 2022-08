Foot - Mercato - PSG

PSG : Navas, Ruiz... Un dernier effort à faire pour Luis Campos

Publié le 12 août 2022 à 10h10 par La rédaction

Le PSG cherche toujours à renforcer son entrejeu et a déjà recruté Vitinha et Renato Sanches pour cela. Mais les dirigeants parisiens ne souhaitent pas s'arrêter là et ils pisteraient également Fabian Ruiz, milieu du Napoli. Sa venue pourrait être facilitée par le transfert de Keylor Navas qui ferait le chemin inverse.

Luis Campos continue de s'activer sur le mercato pour offrir le meilleur effectif possible à Christophe Galtier. En ce sens, il en est à quatre recrues avec Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches. Un cinquième renfort devrait arriver avec Fabian Ruiz. La venue de l'Espagnol serait d'ailleurs étroitement liée au départ de Keylor Navas. Un transfert dont il resterait encore quelques détails à régler...

Mercato - PSG : Qui doit recruter Campos pour épauler Neymar, Mbappé et Messi ? https://t.co/LbrurGVWu7 pic.twitter.com/onGq7YQX9M — le10sport (@le10sport) August 12, 2022

Le Napoli prêt à revoir son prix à la baisse ?

Alors que le PSG s'intéresserait à Fabian Ruiz, les Italiens pourraient revoir leurs prétentions à la baisse pour faciliter l'opération. Foot Mercato indique que le Napoli serait passé de 28M€ à 25M€ bonus compris pour le transfert du milieu de terrain espagnol. Toutefois, ce dossier resterait lié à celui de Keylor Navas.

Le PSG devra faire un effort