Mercato - PSG : Ça s'emballe pour l'avenir de Mauro Icardi

Publié le 12 août 2022 à 09h00 par Quentin Guiton

Indésirable au PSG, Mauro Icardi est poussé vers la sortie cet été. Cependant, Luis Campos peine à trouver une porte de sortie à l’Argentin. Mais le club de la capitale pourrait reprendre espoir pour sa vente. Alors que Monza serait toujours intéressé, deux nouveaux prétendants viendraient de faire irruption dans le dossier : Manchester United et Galatasaray. De quoi relancer le transfert d'Icardi.

Si le PSG s’est déjà bien renforcé cet été, il doit désormais vendre. Christophe Galtier l’a assuré, il veut un effectif réduit. Ainsi, après le départ de Georginio Wijnaldum, Luis Campos doit régler le cas des autres indésirables, comme Mauro Icardi par exemple. Arrivé au PSG pour être le successeur d’Edinson Cavani, l’ancien buteur de l’Inter Milan n’aura finalement pas convaincu et est donc en première ligne des départs.

« Pour son intérêt et celui du club, il faut trouver le meilleur compromis possible »

Christophe Galtier a d’ailleurs officiellement clarifié la position du PSG par rapport à Mauro Icardi ce jeudi en conférence de presse : « Le club travaille en étroite collaboration avec lui pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons. Je pense qu'il est important pour lui qu'il se relance. Pour son intérêt et celui du club, il faut trouver le meilleur compromis possible. C'est-à-dire un club où il pourra exprimer ces qualités-là. Il n'a pas tout perdu. C'est vrai que ça fait deux ans que c'est difficile. » Plus de doute possible, Mauro Icardi n’a plus d’avenir du côté du club de la capitale et va devoir trouver un nouveau point de chute cet été. Mais Luis Campos a toutes les peines du monde à lui trouver des prétendants. Seul Monza semblait encore intéressé. En effet, selon les informations de But Football Club , le promu italien aurait toujours l’attaquant du PSG dans ses petits papiers et ce malgré l’arrivée annoncée d’Andrea Petagna. Seulement, Monza voudrait seulement d’un prêt, là où le PSG voudrait un transfert sec.

Mauro Icardi intéresse Manchester United…

Bonne nouvelle pour le PSG, le feuilleton Mauro Icardi pourrait enfin se décanter. Selon TyC Sports , l’Argentin pourrait s’offrir une porte de sortie prestigieuse. En effet, Manchester United serait intéressé pour s’attacher ses services ! Un prêt avec option d’achat est évoqué. De son côté, Icardi serait très emballé à l’idée de rejoindre les Red Devils . Une première pour celui qui a toujours bloqué son départ du PSG. Mais ce n’est pas tout…

…et Galatasaray !

En effet, le média argentin ajoute que Manchester United ne serait pas le seul sur le dossier. Après avoir manqué Alexis Sanchez, parti à l’OM, Galatasaray se serait tourné vers Mauro Icardi. Son épouse et représentante Wanda Nara aurait même déjà rencontré le club turc à trois reprises. Ici, l’opération pourrait se faire sous la forme d’un prêt où le PSG prendrait en charge une grande partie du salaire d’Icardi.